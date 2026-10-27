Garajda bekleyen çöp kamyonları Eyüpsultan'da hizmetleri aksatıyor

İddia ve görüntüler:

İstanbul Eyüpsultan'da, temizlik ihalesini kazanan firmaya yapılması gereken ödemelerin uzun süredir gerçekleşmediği iddiası gündeme geldi. Buna göre ödeme sorunları nedeniyle bazı büyük çöp toplama araçları sahaya çıkamıyor. İddialar, ilçedeki hizmet akışına dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Ödemeler nedeniyle araçlar devre dışı kaldı:

Kaynaklara göre, temizlik hizmetini üstlenen firmaya yapılması gereken ödemelerdeki aksama, bazı büyük çöp kamyonlarının göreve çıkamamasına yol açtı. Firmayla yapılacak ödemelerin düzenli hale gelmemesi halinde günlük toplama planlarında aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

Havadan görüntüler ve mevcut durum:

Olayla ilgili paylaşılan havadan görüntülerde, ilçedeki bir garajda çok sayıda çöp toplama aracının bekletildiği görüldü. Görüntüler, iddiaları görsel olarak destekler nitelikte; ancak yaşanan aksamanın kapsamı ve süresi hakkında net bir veri paylaşılmadı. Eyüpsultan Belediyesi'nde mali konular ve belediye hizmetlerine ilişkin tartışmalar sürüyor.

İlk etapta gelen iddialar; ödeme akışının sağlanamaması durumunda toplama rutininde ve cadde/mahalle temizliğinde gecikmelerin görülebileceğine işaret ediyor. Konuyla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar takip ediliyor.

GARAJDA BEKLETİLEN ÇOK SAYIDA ARAÇ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.