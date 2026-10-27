Tarihi Güre Merkez Camii yaz aylarında yoğun ilgi görüyor

Güre merkez camii yerel ve ziyaretçi ilgisini çekiyor

Edremit ilçesinin turistik noktalarından Güre Mahallesi'nde bulunan tarihi Merkez Camii, yaz aylarında artan ziyaretçi trafiğiyle dikkat çekiyor. Mahalle mezarlığına yakın konumdaki caminin yapım yılı 1880 olarak biliniyor ve mekân, hem ibadet hem de tarih meraklıları için uğrak yeri haline geliyor.

Tarih ve ibadet bir arada:

Caminin 16 yıllık imamı İbrahim Yılmaz, yaz döneminde mahallenin yoğun ziyaretçi aldığını ve caminin de bu ilgiye karşılık gördüğünü belirtiyor. Yılmaz, hem bölge sakinlerinin hem de gelenlerin ibadetlerini rahatça eda edebilmeleri için düzen ve bakım çalışmaları yapıldığını aktardı.

Ziyaretçilerin gözlemleri:

Burhaniyeli Kemal İşi, Güre'ye ikinci gelişinde camide yeniden namaz kılabildiğini söyleyerek, "Bu camide ikinci defa namaz kılmak kısmet oldu. Güzel bir cami. Bu eserler korunmalı" dedi. Uzun yıllardır bölgeye gelen Hamdi Mengi de, "Buraya çok geldim. Bugün de arkadaşlarla geldik. Güre güzel bir yer. Cami de görülmeye değer" ifadelerini kullandı. Edremit Körfezi çevresinde motosiklet turları yapan Kaan Tuna ise, "Ben motosikletimle çok geziyorum. Bugün de arkadaşlarla geldik. Tarihi camide namaz kılmak kısmet oldu. Güzel bir cami" sözleriyle izlenimlerini paylaştı.

Yerel yaşamla turizmin kesiştiği bu tür yapılar, hem kültürel mirasın korunması hem de bölge ekonomisine katkı sağlaması açısından önem taşıyor. Ziyaretçilerin olumlu değerlendirmeleri, Güre Mahallesi'ndeki tarihi dokunun korunmasına yönelik farkındalığı artırıyor.

GÜRE CAMİİ