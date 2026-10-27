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Aydın'da gece artacak sağanak için tedbir çağrısı

Meteoroloji, 28.10.2026 Çarşamba gece saatlerinden itibaren Aydın genelinde 21-60 mm arasında kuvvetli sağanak beklendiğini bildirerek tedbir çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Aydın'da gece artacak sağanak için tedbir çağrısı

Aydın'da gece artacak sağanak için tedbir çağrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın'da bu gece saatlerinden itibaren başlayacak yağışların yarın akşam saatlerine kadar devam edebileceğini açıkladı. Kurum, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

ne zaman etkili olacak:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (28.10.2026 Çarşamba) ilk saatlerden itibaren Aydın genelinde kuvvetli (21- 60 mm) olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

vatandaşa uyarı:

Meteoroloji, açıklamasında muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını bildirdi; vatandaşlardan ve ilgili kurum kuruluşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.

AYDIN’A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

AYDIN’A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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