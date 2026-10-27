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THY'nin Vietnam atağı: doluluk yüzde 92, frekans Ocak 2027'de 21'e çıkacak

THY Vietnam hatlarında doluluk yüzde 92’ye ulaştı; yolcuların büyük kısmı İstanbul aktarmalı seyahat ediyor. Haftalık frekans Ocak 2027'de 21'e çıkacak.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Serkan Varol

THY'nin Vietnam atağı: doluluk yüzde 92, frekans Ocak 2027'de 21'e çıkacak

Türk Hava Yolları Vietnam pazarındaki konumunu güçlendiriyor

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Güneydoğu Asya'nın stratejik pazarlarından Vietnam'daki operasyonlarını genişleterek pazar payını artırıyor. THY Hanoi Müdürü Osman Dinçer Sayıcı tarafından verilen bilgilere göre, Vietnam hatlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 92 seviyesinde. Yolcuların büyük bir kısmı İstanbul Havalimanı üzerinden aktarma yaparak ülkeye ulaşıyor.

hat yapısı ve frekans planları:

THY, 2010'da Ho Chi Minh City ve 2016'da Hanoi seferlerini başlatarak iki noktada da İstanbul üzerinden küresel ağına bağlanıyor. Ekim 2026 itibarıyla Hanoi ve Ho Chi Minh City hatlarında toplam haftalık 20 frekansla hizmet verilirken, şirket Ocak 2027'de bu sayıyı 21'e çıkarmayı planlıyor. Operasyonlarda ağırlıklı olarak Airbus A350-900 ve Boeing 787-9 Dreamliner tipi yeni nesil uçaklar kullanılıyor.

yolcu talebi ve büyüme hedefleri:

Osman Dinçer Sayıcı, 2025 yılında Vietnam hatlarında taşınan toplam yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 30 arttığını, 2026 yıl sonunda ise yaklaşık yüzde 11 büyüme öngördüklerini belirtti. Ayrıca Sayıcı, 2026'nin ilk 9 ayı itibarıyla Türkiye çıkışlı yolcu talebinde yüzde 56 artış kaydedildiğini vurguladı. THY, İstanbul Havalimanı üzerinden sağlanan bağlantılar ve artan sefer sayılarıyla bu talebi sürdürülebilir büyümeye dönüştürmeyi hedefliyor.

kargo taşımacılığı ve ticaret bağlantıları:

Kargo tarafında da iki ülke arasındaki hareketlilik dikkat çekiyor. 2025 yılında İstanbul-Vietnam operasyonlarında karşılıklı olarak yaklaşık 53 bin ton kargo taşındı; THY'nin hedefi 2026 yıl sonunda bu hacmi 60 bin ton'a çıkarmak. Öne çıkan yük grupları arasında elektronik ürünler, yüksek katma değerli sanayi ürünleri, makine ve yedek parça ile tekstil ürünleri bulunuyor. Turkish Cargo'nun küresel ağı, iki ülke arasındaki ticareti desteklemeye devam ediyor.

turizm, vize kolaylığı ve kültürel bağlantılar:

Sayıcı, Vietnam'ın Türk turistler için giderek daha çok tercih edilen bir destinasyon haline geldiğini, özellikle Hanoi, Ha Long Körfezi ve Ninh Binh'in öne çıktığını söyledi. Ayrıca 1 Eylül 2025 itibarıyla Vietnam vatandaşlarına sağlanan elektronik vize imkânının turizm rakamlarına olumlu yansımalarının süreceğini öngörüyor. THY, tanıtım çalışmaları ve turizm paydaşlarıyla iş birlikleriyle Türkiye destinasyonlarının tanıtımını da yoğunlaştırıyor.

THY yöneticileri, Ağustos 2026'da iki ülke arasında imzalanan hava ulaştırma mutabakatının kapasite artışına ve bağlantıların güçlenmesine zemin hazırladığını belirtiyor. Genel hedef ise artan yolcu talebini karşılamak ve Türkiye ile Vietnam arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin gelişimine katkı sağlamak olarak özetleniyor.

THY HANOİ MÜDÜRÜ OSMAN DİNÇER SAYICI

THY HANOİ MÜDÜRÜ OSMAN DİNÇER SAYICI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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