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Edremit’te zeytin bilimi ve gelenek bir arada

Balıkesir Üniversitesi ile Edremit Zeytincilik Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen I. Akademik Zeytin Hasat Şenliği, hasat, tadım ve kültürel etkinlikleri bir araya getirdi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Edremit’te zeytin bilimi ve gelenek bir arada

etkinlikten öne çıkanlar:

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu ile Edremit Zeytincilik Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilen I. Akademik Zeytin Hasat Şenliği, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla Edremit yerleşkesinde düzenlendi. Etkinlik, zeytin hasadından zeytinyağı tadımına, geleneksel lezzetlerden uygulamalı eğitime uzanan bir program sundu.

uygulamalı eğitim ve zeytin süreci:

Katılımcılar, zeytin bahçelerinde yapılan hasadı yerinde izledi; hasat edilen zeytinlerin işlenme aşamaları ve zeytinyağı üretim süreçleri hakkında uygulamalı bilgiler aldı. Etkinlikte gerçekleştirilen zeytinyağı tadımlarında farklı üretim yöntemlerinin tat ve koku profilleri değerlendirildi ve katılımcılara üretim zincirinin her aşamasının önemi aktarıldı.

katılımcılar ve vurgulanan değerler:

Şenliğe Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Medet Akcan ve Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülşen Aydın Keskin katıldı. Öğrenciler ve akademisyenler, zeytinciliğin bölge ekonomisi ve kültürü için taşıdığı önemi tartıştı; uygulamalı deneyimlerin mesleki eğitime katkısı öne çıkarıldı.

Etkinlik boyunca bölgenin geleneksel lezzetleri de unutulmadı; geleneksel yöntemlerle hazırlanan keşkek katılımcılara ikram edildi. Şenlik, zeytin kültürünü akademik yaklaşımla harmanlayarak hem bilgilendirici hem de toplumla buluşturan bir organizasyon olarak kayda geçti.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU İLE EDREMİT ZEYTİNCİLİK ENSTİTÜSÜ İŞ BİRLİĞİNDE...

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU İLE EDREMİT ZEYTİNCİLİK ENSTİTÜSÜ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN I. AKADEMİK ZEYTİN HASAT ŞENLİĞİ, PROTOKOL ÜYELERİ, AKADEMİSYENLER VE ÖĞRENCİLERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ETKİNLİKTE ZEYTİN HASADI, ZEYTİNYAĞI TADIMI VE GELENEKSEL KÜLTÜR ÖĞELERİ BİR ARAYA GELDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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