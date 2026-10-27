Kartal’da 103. yıl coşkusu sergi, fener alayı ve konserle kutlanacak

Kartal’da cumhuriyet coşkusu başlıyor

Kartal Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yılını ilçe genelinde bir dizi etkinlik, sergi, turnuva ve konserle kutlayacak. Belediye tarafından 'Cumhuriyetimizin 103. yılını hep birlikte coşkuyla kutluyoruz!' sloganıyla hazırlanan program, 27 Ekim 2026’dan 1 Kasım’a kadar sürecek etkinlikleri kapsıyor.

Sergiler ve kültür etkinlikleri:

Program, Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Resim Bölümü öğrencilerinin mezuniyet sergisi "Türkiye’nin İlkleri - Miras 4" ile başlayacak. 27 Ekim 2026 Salı günü saat 15.00'te Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda açılacak sergi, 8 Kasım tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Fener alayı ve konser:

Kutlamaların doruk noktası 29 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek. Kartallılar, geleneksel Fener Alayı yürüyüşü için saat 19.00'da Kartallı Kazım Meydanı’nda toplanacak; ellerinde bayraklar ve meşalelerle gerçekleştirilecek yürüyüşün ardından kutlamalar Kartal Meydanı’nda sürecek. Saat 20.00'de sahne alacak olan Türk halk müziği sanatçısı Selçuk Balcı, Cumhuriyet şarkılarını Kartallılar için seslendirecek.

Spor etkinlikleri ve satranç turnuvası:

Bayram coşkusu, spor müsabakalarıyla da güçlendirilecek. Geleneksel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Türkiye Satranç Federasyonu, Kartal Belediyesi Satranç Akademisi ve Makina Hangar iş birliğiyle düzenlenecek. Turnuva 31 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde, her gün 09.00 - 19.00 saatleri arasında Makina Hangar’da gerçekleşecek.

Başkanın çağrısı:

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm komşuları etkinliklere davet ederek şunları söyledi: "Geleceğimizi aydınlatan en büyük gücümüz, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’tir. Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü Kartal’da; sergilerimizle, turnuvalarımızla, fener alayımızla ve konserlerimizle ilk günkü heyecan ve gururla kutluyoruz. Gelin, bu büyük gururu ve coşkuyu sokaklarımızda, meydanlarımızda hep birlikte omuz omuza yaşayalım. Cumhuriyetimizin ışığı altında buluşmak dileğiyle, tüm komşularımı etkinliklerimize bekliyorum."

Program özeti:

"Türkiye’nin İlkleri - Miras 4" resim sergisi 27 Ekim Salı saat 15.00'te Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda açılacak; 29 Ekim Perşembe saat 19.00'da Kartallı Kazım Meydanı'nda Fener Alayı, saat 20.00'de Kartal Meydanı'nda Selçuk Balcı konseri; 31 Ekim - 1 Kasım 09.00 - 19.00 arası Makina Hangar'da satranç turnuvası yapılacak.

KARTAL BELEDİYESİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103. YILINI, İLÇE GENELİNDE DÜZENLEYECEĞİ COŞKULU ETKİNLİKLER, SERGİLER, TURNUVALAR VE KONSERLERLE KUTLAMAYA HAZIRLANIYOR. "CUMHURİYETİMİZİN 103. YILINI HEP BİRLİKTE COŞKUYLA KUTLUYORUZ!" SLOGANIYLA HAZIRLANAN PROGRAM KAPSAMINDA KARTAL’DA BAYRAM HEYECANI GÜNLERCE SÜRECEK.