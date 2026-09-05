Bayburt’ta fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi sıkılaştırıldı

Denetimin odağı:

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü denetimlerde, kentteki fırınların üretim alanları ve satış koşulları kapsamlı biçimde incelendi. Denetimlerin ana hedefi, ekmek ve unlu mamullerin tüketiciye doğru gramaj ve fiyatla ulaşmasını sağlamak olarak belirlendi.

Uygulanan kontroller:

Ekipler, tezgâhların ve depolama alanlarının hijyen şartlarına uygunluğunu, üretilen ekmek ve unlu mamullerin belirlenen yasal ağırlık limitlerine uyup uymadığını ve fiyatlandırma kurallarının standartlara uygunluğunu kontrol etti. Çalışanların kişisel hijyen uygulamaları da bu kapsamda gözden geçirildi.

İhlaller ve yaptırımlar:

Denetimler sırasında mevzuata aykırı hareket tespit edilen işletmelere, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde idari cezai işlem uygulandı. Bu uygulama, tüketici haklarının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirildi.

Yetkililer, denetimlerin planlı ve ortak çalışma esasına göre sürdürüldüğünü belirterek, fırın işletmecilerinin yasal düzenlemelere riayet etmesinin önemine dikkat çekti.

BAYBURT’TA FIRINLARA SIKI DENETİM