Dolar 48,6158 -0,02%
Euro 56,2090 +0,12%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.779,19 -0,34%
EUR/USD 1,1555 -0,01%
Brent Petrol 106,30 +0,59%
--°

Ahlat semalarında gün batımında hilal ve Venüs buluştu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımına yakın beliren hilal ile parlak Venüs, gökyüzünde yan yana süzülerek vatandaşlara görsel bir şölen sundu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 01:09

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 01:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ahlat semalarında gün batımında hilal ve Venüs buluştu

Ahlat semalarında hilal ve Venüs

Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımına yakın saatlerde gökyüzünde yan yana görünen hilal ile parlak Venüs, izleyenlere etkileyici bir manzara sundu.

görüntülenen manzara:

Gün batımına yakın beliren Ay’ın hilal evresi ile hemen yanında parlayan Venüs, gökyüzünde yan yana görünerek dikkat çekti. Gün batımının ardından gökyüzünün kararmasıyla birlikte hilal ve Venüs daha belirgin hale geldi ve Ahlat semalarında adeta bir görsel şölen oluştu.

vatandaşların tepkisi:

O anları fark eden vatandaşlar bir süre gökyüzünü izledi; bazıları cep telefonlarıyla bu anları kaydetmeye çalıştı. Gökyüzündeki bu sakin ve etkileyici görüntü, bölgedeki kişilerin dikkatini çekti ve kısa süreliğine de olsa semalarda toplu bir izleme anı yaşandı.

Gözlemlenen bu doğal manzara, Ahlat ilçesinde gün batımını izlemek için dışarı çıkanlar arasında olumlu tepkiler aldı ve anı ölümsüzleştirmek isteyenler tarafından fotoğraflandı.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE GÜN BATIMINA YAKIN GÖKYÜZÜNDE YAN YANA GÖRÜNEN HİLAL VE VENÜS, ORTAYA...

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE GÜN BATIMINA YAKIN GÖKYÜZÜNDE YAN YANA GÖRÜNEN HİLAL VE VENÜS, ORTAYA ÇIKARDIĞI MANZARAYLA HAYRANLIK UYANDIRDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Balıkesir'de mahallelerden mesire alanlarına 42 park hayata geçti
images

Aydın Efeler'de okul çevrelerinde sıkı ilk gün denetimi
images

sivrice gölü kıyısında misina ve ipten kurtarılan yavru karga yeniden doğaya bır...
images

Yenilenen Havuzlu Bahçe iki yıldır kent yaşamına yeniden can veriyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İznik gölünde 12 saatlik aramanın ardından matematik öğretmeninin cansız bedeni bulundu

Traktörün devrilmesi tarlada can aldı: Kula'da 56 yaşındaki Hüseyin Leylek hayatını kaybetti

İznik sahilinde kıyafetleri bulunan öğretmenden 12 saattir haber yok

Tali yol manevrası kazayla sonuçlandı: Niğde'de 5 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi