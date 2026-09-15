Ahlat semalarında gün batımında hilal ve Venüs buluştu

Ahlat semalarında hilal ve Venüs

Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımına yakın saatlerde gökyüzünde yan yana görünen hilal ile parlak Venüs, izleyenlere etkileyici bir manzara sundu.

görüntülenen manzara:

Gün batımına yakın beliren Ay’ın hilal evresi ile hemen yanında parlayan Venüs, gökyüzünde yan yana görünerek dikkat çekti. Gün batımının ardından gökyüzünün kararmasıyla birlikte hilal ve Venüs daha belirgin hale geldi ve Ahlat semalarında adeta bir görsel şölen oluştu.

vatandaşların tepkisi:

O anları fark eden vatandaşlar bir süre gökyüzünü izledi; bazıları cep telefonlarıyla bu anları kaydetmeye çalıştı. Gökyüzündeki bu sakin ve etkileyici görüntü, bölgedeki kişilerin dikkatini çekti ve kısa süreliğine de olsa semalarda toplu bir izleme anı yaşandı.

Gözlemlenen bu doğal manzara, Ahlat ilçesinde gün batımını izlemek için dışarı çıkanlar arasında olumlu tepkiler aldı ve anı ölümsüzleştirmek isteyenler tarafından fotoğraflandı.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE GÜN BATIMINA YAKIN GÖKYÜZÜNDE YAN YANA GÖRÜNEN HİLAL VE VENÜS, ORTAYA ÇIKARDIĞI MANZARAYLA HAYRANLIK UYANDIRDI.