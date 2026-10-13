Dolar 49,2830 -0,15%
Euro 55,2428 +0,34%
Bist 12.249,06 +0,81%
Altın Gram 6.674,64 +0,52%
EUR/USD 1,1186 +0,22%
Brent Petrol 105,05 -1,50%
--°

Bayburt'ta lise öğrencilerine dayanıklılık eğitimiyle ruh sağlığına destek

Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 124 öğrenciye, Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından psikolojik dayanıklılık eğitimi verildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:09

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 11:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta lise öğrencilerine dayanıklılık eğitimiyle ruh sağlığına destek

Bayburt'ta lise öğrencilerine dayanıklılık eğitimiyle ruh sağlığına destek

Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim programı düzenlendi. Programı yürüten Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, toplam 124 öğrenci'ye psikolojik dayanıklılık ve ruh sağlığı farkındalığı konularında bilgilendirme yaptı.

Eğitimin hedefleri ve kapsamı:

Eğitimde ana odağın gençlerin ruh sağlığını ve iyilik halini güçlendirmek ile psikolojik dayanıklılıklarını artırmak olduğu belirtildi. Katılımcılara, dayanıklılığı destekleyen yaklaşımlar ve erken müdahale önemine dair bilgilendirme yapıldı. Program, gençlerin stresle başa çıkma, destek arama yolları ve genel iyi oluşu koruma konularında farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Sağlıklı Hayat Merkezi tanıtımı:

Program kapsamında öğrencilere ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezi ve burada sunulan hizmetler hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin merkeze nasıl başvurabilecekleri ve hangi hizmetlerden yararlanabilecekleri hakkında yönlendirici bilgiler paylaşıldı. Eğitim, okul ile sağlık hizmetleri arasındaki bağların güçlendirilmesine katkı sağlayarak gençlerin erişimini kolaylaştırmayı hedefledi.

Yetkililer, bu tür programların gençlerin ruh sağlığı farkındalığını artırdığını ve uzun vadede okullarda daha güvenli, destekleyici ortamların oluşmasına yardımcı olduğunu vurguladı. Benzer çalışmaların düzenli olarak sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

BAYBURT’TA 124 ÖĞRENCİYE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK EĞİTİMİ VERİLDİ

BAYBURT’TA 124 ÖĞRENCİYE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'ye umut taşıyan alzheimer aktif yaşam merkezi hizmete giriyor
images

Diyarbakır'da meme sağlığı vurgusu: erken tanı ve tarama bilinci öne çıktı
images

Kocaeli'de dört ilçeyi kapsayan 2,8 milyar liralık altyapı hamlesi
images

Erken teşhis vurgusu: her 8 kadından biri meme kanseri riski taşıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın'da geciken sezonun gölgesinde kestane mesaisi başladı

Tarihi Gelibolu'da birlik ve anma dolu koşu: 11. Gelibolu maratonu hazırlanıyor

Sincan anne çocuk oyun evlerinde su altı dünyası keşfi

Kayseri'ye umut taşıyan alzheimer aktif yaşam merkezi hizmete giriyor

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi