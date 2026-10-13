Bayburt'ta lise öğrencilerine dayanıklılık eğitimiyle ruh sağlığına destek

Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim programı düzenlendi. Programı yürüten Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, toplam 124 öğrenci'ye psikolojik dayanıklılık ve ruh sağlığı farkındalığı konularında bilgilendirme yaptı.

Eğitimin hedefleri ve kapsamı:

Eğitimde ana odağın gençlerin ruh sağlığını ve iyilik halini güçlendirmek ile psikolojik dayanıklılıklarını artırmak olduğu belirtildi. Katılımcılara, dayanıklılığı destekleyen yaklaşımlar ve erken müdahale önemine dair bilgilendirme yapıldı. Program, gençlerin stresle başa çıkma, destek arama yolları ve genel iyi oluşu koruma konularında farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Sağlıklı Hayat Merkezi tanıtımı:

Program kapsamında öğrencilere ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezi ve burada sunulan hizmetler hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin merkeze nasıl başvurabilecekleri ve hangi hizmetlerden yararlanabilecekleri hakkında yönlendirici bilgiler paylaşıldı. Eğitim, okul ile sağlık hizmetleri arasındaki bağların güçlendirilmesine katkı sağlayarak gençlerin erişimini kolaylaştırmayı hedefledi.

Yetkililer, bu tür programların gençlerin ruh sağlığı farkındalığını artırdığını ve uzun vadede okullarda daha güvenli, destekleyici ortamların oluşmasına yardımcı olduğunu vurguladı. Benzer çalışmaların düzenli olarak sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

BAYBURT’TA 124 ÖĞRENCİYE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK EĞİTİMİ VERİLDİ