Bayburt'ta öğretmenin arazi keşfi yeni fosil örnekleri ortaya çıkardı

Bayburt’ta doğa araştırmalarına devam eden Biyoloji Öğretmeni Mehmet Söyüt, Sırakayalar köyündeki arazi çalışmasında bir dizi fosil örneği tespit etti. Elde edilen buluntular arasında kemik, ağaç ve taşlaşmış yaprak fosilleri bulunuyor; örneklerin kesin sınıflaması ve kökeni henüz netleşmedi.

bulunan örneklerin özellikleri

Söyüt, elimde görülen kemik fosilinin hangi canlıya ait olduğunun ancak bilimsel incelemelerle tespit edilebileceğini vurguladı. Araştırmacı, son çalışmasında farklı formda bir ağaç fosili ile milyonlarca yılda oluştuğu belirtilen taşlaşmış yaprak örneği bulduğunu anlattı. Bölgenin kalsiyum karbonat bakımından zengin olduğunu, tortul kayaçların farklı şekiller barındırdığını belirten Söyüt, daha önce yaptığı incelemelerde kuvars, kireç taşı ve mermer içerikli taş örneklerine de rastladığını aktardı.

şehir tanıtımı ve gelecek çalışmalar

Ağaç fosillerinin üzerindeki halkalı yapıların yıllık halkalara benzediğini söyleyen Söyüt, fosilleşme sürecinin canlı kalıntılarının kum ve çamur altında kalarak zamanla taşlaşmasıyla gerçekleştiğini ifade etti. Önceki araştırmalarda 150 milyon yıl öncesine ait deniz minaresi ve ammonit fosilleri ile ağaç fosillerine ulaştığını hatırlatan Söyüt, yeni bulguların bölgenin jeolojik ve doğal zenginliklerini gün yüzüne çıkardığını dile getirdi.

Sırakayalar’da yapılacak yeni arazi çalışmalarıyla farklı örneklerin ortaya çıkarılabileceğine dikkat çeken Söyüt, fosillerin araştırılıp incelenmesinin Bayburt’un tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti ve örneklerin detaylı bilimsel incelemelere yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

BAYBURTLU ÖĞRETMEN DENİZ VE AĞAÇ FOSİLLERİNİN ARDINDAN KEMİK FOSİLLERİ BULDU