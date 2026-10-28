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Bayburt'ta okullar oyunla buluştu: 'Maarifin Kalbinde Oyun' dört okulda

Bayburt'ta dört okulda düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliğinde öğrenciler geleneksel oyun ve sportif faaliyetlerle takım çalışması becerilerini geliştirdi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bayburt'ta okullar oyunla buluştu: 'Maarifin Kalbinde Oyun' dört okulda

Bayburt'ta 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinlikleri dört okulda gerçekleşti

Bayburt'ta yürütülen 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinlikleri kapsamında öğrenciler bir araya geldi. Etkinlikler Bayburt Ortaokulu, 85. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu, Adabaşı İlkokulu ve Şehit Mete Okur İlkokulu'nda gerçekleştirildi ve okul bahçelerinde çeşitli oyun ile sportif faaliyetlere yer verildi.

Etkinliklerde neler yapıldı:

Öğrenciler, geleneksel oyunların yanı sıra takım halinde yapılan yarışmalar, hareket ve koordinasyon gerektiren oyunlarda yer aldı. Faaliyetler grup oyunları, eşli aktiviteler ve fiziksel beceri odaklı çalışmaları içeriyordu; uygulamalar öğrencilerin aktif katılımını ve birlikte çalışma alışkanlıklarını öne çıkardı.

Eğitsel ve sosyal katkılar:

Bu tür etkinlikler, oyun yoluyla öğrenmeyi teşvik ederek öğrencilerin iletişim, iş birliği ve problem çözme yeteneklerini destekliyor. Aynı zamanda öğrencilere arkadaşlarıyla etkileşim kurma, sosyal becerilerini pekiştirme ve okul yaşamına daha fazla katılma fırsatı sağlıyor.

Organizasyon, katılan öğrencilerin hem eğlenmelerini hem de beden ve sosyal becerilerini geliştirmelerini amaçlayarak okul ortamında olumlu bir deneyim sunmayı hedefledi.

BAYBURT’TAKİ 4 OKULDA ‘MAARİFİN KALBİNDE OYUN’ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

BAYBURT’TAKİ 4 OKULDA ‘MAARİFİN KALBİNDE OYUN’ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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