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Bayburt'ta şap alarmı: hayvan giriş çıkışları ikinci bir emre kadar durduruldu

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap nedeniyle il genelinde hayvan giriş çıkışlarını ve pazar işlemlerini ikinci bir emre kadar sistemsel olarak durdurdu.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 17:49

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EDİTÖR: Emre Koç

Bayburt'ta şap alarmı: hayvan giriş çıkışları ikinci bir emre kadar durduruldu

alınan tedbirler:

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, şap hastalığı nedeniyle il genelinde hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla tedbirler alındığı bildirildi.

Açıklamada, merkez ve ilçelere bağlı tüm köy ve mahallelerde hayvan giriş çıkışlarının sistemsel olarak engellendiği ve hayvan pazarındaki işlemlere ara verildiği kaydedildi. Uygulama ikinci bir emre kadar devam edecek.

üreticilere uyarı:

Duyuruda üreticilerin alınan tedbirlere eksiksiz şekilde uymalarının önem taşıdığı vurgulandı; yasağa riayet edilmesi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

uygulamanın kapsamı ve amacı:

Açıklama, tedbirlerin il genelini kapsadığını ve hem köyleri hem mahalleleri içine aldığını belirtiyor. Yetkililer, bu önlemlerin öncelikli amacının hayvan sağlığını korumak ve bulaş risklerini azaltmak olduğunu ifade etti.

BAYBURT’TA ŞAP HASTALIĞINA KARŞI HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞLARI DURDURULDU

BAYBURT’TA ŞAP HASTALIĞINA KARŞI HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞLARI DURDURULDU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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