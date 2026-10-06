Şırnak'ta başhekimler sağlık erişimi ve güvenliğinde iyileştirme adımları belirledi

Toplantı ve amaç

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda, Dt. Nurullah Alkış başkanlığında il genelindeki hastanelerin başhekimlerinin katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Toplantının temel amacı, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak ve hizmet süreçlerini optimize etmek olarak açıklandı.

Odak alanlar:

Görüşmelerde özellikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kapasitesinin etkin kullanımı, Hasta Hakları ve Güvenliği Değerlendirme Sistemi (GÖREN) uygulamalarının yaygınlaştırılması ve hastane verimliliğinin yükseltilmesi konuları ele alındı. Katılımcılar, randevulu muayene süreçlerinin aksamadan sürdürülmesi için altyapı ve organizasyon tedbirlerinin önemine vurgu yaptı.

Saha geri bildirimleri ve alınan kararlar:

Başhekimler sahadaki mevcut durum ve ihtiyaçlara ilişkin görüşlerini sundu; raporlanan sorunlar ve öneriler doğrultusunda hizmet süreçlerini iyileştirmeye yönelik kararlar alındı. Toplantıda, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı, kolay ve kaliteli erişiminin öncelikli hedef olduğu tekrarlandı.

Alkış, alınan tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını belirterek, hastanelerde hizmet kalitesinin artırılmasında başhekimlerin ve sağlık personelinin gayretlerinin belirleyici olduğunu ifade etti. Toplantı, önerilerin kayda geçirilmesi ve uygulanacak adımların planlanmasıyla sona erdi.

ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE, KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANI DT. NURULLAH ALKIŞ BAŞKANLIĞINDA İL GENELİNDEKİ HASTANELERİN BAŞHEKİMLERİNİN KATILIMIYLA GENİŞ KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.