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Bayburt'ta servis denetimleri: öğrenci güvenliği merkezde

Bayburt'ta okullara hizmet veren öğrenci servisleri İl Jandarma Trafik ekiplerince araç güvenliği, genel durum ve mevzuata uygunluk açısından denetlendi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 08:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayburt'ta servis denetimleri: öğrenci güvenliği merkezde

denetimlerin amacı:

Bayburt'ta taşıma merkezi okullarda öğrenim gören öğrencilerin güvenli ve sağlıklı şekilde ulaşım hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlamak amacıyla servis araçları kapsamlı bir denetimden geçirildi. Denetimlerin önceliği, öğrenci taşımacılığının standartlara uygun ve güvenli biçimde yürütülmesi olarak açıklandı.

denetim kapsamı:

Kontroller sırasında servis araçlarının genel durumu, güvenlik standartları ve mevzuata uygunluğu İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması tarafından titizlikle incelendi. Özellikle öğrenci taşımacılığında kullanılan araçların taşıma şartlarına uygunluğu denetimin temel maddeleri arasında yer aldı.

çalışmaların devamı:

Yetkililer denetimlerin belirli periyotlarla ve gerektiğinde tekrarlanarak sürdürüleceğini bildirdi. Yapılan kontrollerin, okul taşımacılığında eksik veya uygunsuz durumların tespiti ve giderilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı. Öğrencilerin güvenli ulaşımı çalışmanın ana hedefi olarak korundu.

BAYBURT’TA OKUL SERVİSLERİNİN GÜVENLİĞİ KONTROL EDİLDİ

BAYBURT’TA OKUL SERVİSLERİNİN GÜVENLİĞİ KONTROL EDİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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