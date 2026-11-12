Sincan'da babaevine şehadet haberi ulaştı, mahalle bayraklarla yas tuttu

Sincan'daki babaevine şehadet haberi ulaştı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan bir askeri helikopterde şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın şehadet haberi, Ankara'nın Sincan ilçesindeki babaevine ulaştı.
mahallede taziye ve bayraklarla yas:
Acı haberin ardından Pınar ailesinin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılarak taziye çadırı kuruldu. Mahallede komşular ve yakınlar bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.
aileye ziyaretler ve dini tören:
Mahallede Kur'an-ı Kerim okutulurken, aile yakınları, Pınar'ın arkadaşları ve vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu. Taziye sürecinde mahalle sakinleri aileye destek verdi.
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