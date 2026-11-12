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Sincan'da babaevine şehadet haberi ulaştı, mahalle bayraklarla yas tuttu

Malatya'da helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın şehadet haberi Sincan'daki babaevine ulaştı; mahalle taziyeye kapandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 23:56

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sincan'da babaevine şehadet haberi ulaştı, mahalle bayraklarla yas tuttu

Sincan'daki babaevine şehadet haberi ulaştı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan bir askeri helikopterde şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın şehadet haberi, Ankara'nın Sincan ilçesindeki babaevine ulaştı.

mahallede taziye ve bayraklarla yas:

Acı haberin ardından Pınar ailesinin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılarak taziye çadırı kuruldu. Mahallede komşular ve yakınlar bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

aileye ziyaretler ve dini tören:

Mahallede Kur'an-ı Kerim okutulurken, aile yakınları, Pınar'ın arkadaşları ve vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu. Taziye sürecinde mahalle sakinleri aileye destek verdi.

Ankara&#039;ya şehit ateşi düştü

Ankara'ya şehit ateşi düştü

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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