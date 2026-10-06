Dolar 49,1741 +0,12%
Euro 55,4230 +0,50%
Bist 12.399,59 -0,36%
Altın Gram 6.646,61 +1,14%
EUR/USD 1,1266 +0,38%
Brent Petrol 97,49 -2,82%
--°

Bayraklı'da belediye yönetimine operasyon: kamu zararı ve rüşvet zinciri iddiası

İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 20.085.188,5 TL kamu zararı ve 4.625.400 TL rüşvet iddiası; 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bayraklı'da belediye yönetimine operasyon: kamu zararı ve rüşvet zinciri iddiası

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı dev operasyona ilişkin ayrıntıları açıkladı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Bayraklı Belediyesi'nin önceki dönem yönetimi ve belediye iştiraki BAYBEL AŞ’ye yönelik geniş çaplı incelemeler sonucunda önemli iddialar ortaya kondu. Soruşturmada 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; aralarında önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal ile BAYBEL AŞ eski yönetim kurulu başkanı B.U. ve yakınlarının da bulunduğu isimler yer alıyor.

soruşturmanın dayanakları:

Soruşturmanın temelini, Sayıştay denetimleri ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu raporları oluşturdu. Sayıştay müfettişlerinin 3 Ocak 2025 tarihli mali denetim raporları ve mülkiye teftişleri, 2024 yılında gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan temin uygulamalarında usulsüzlük ve mükerrer faturalandırma bulgularını içeriyor. Bilirkişi incelemeleri, Özel Kalem Müdürlüğü ve BAYBEL AŞ yönetimi sorumluluğundaki harcamalara ilişkin şüpheleri güçlendirdi.

masak bulguları ve para trafiği:

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan hesap hareketleri incelemelerinde, ihalelere teklif veren firmalar arasında bağlantılar, bazı hizmetlerin kağıt üzerinde gösterildiğine ilişkin işaretler ve ödemelerin şirketler arasında paylaştırıldığı tespit edildi. MASAK raporları, BAYBEL AŞ tarafından firmalara aktarılan ödemelerin bir kısmının daha sonra B.U., kardeşi H.U. ve Yağız Sandal adlı hesaplara yönlendirildiğini belgelendiriyor. Savcılık, yapının emir-komuta zinciri içinde ve süreklilik arz edecek şekilde çalıştığını değerlendiriyor.

mali boyut ve gözaltılar:

Mali uzmanların raporuna göre, 2023-2024 dönemine ilişkin usulsüz işlemler sonucunda toplam 20.085.188,5 TL kamu zararı oluştuğu kaydedildi. Ayrıca, belediyeden doğrudan temin alan firma sahiplerinin belediye personeline aktardığı iddia edilen tutar 4.625.400 TL olarak rapor edildi. Gözaltı listesinde sadece bürokratlar ve firma sahipleri değil; siyaset dünyasından da isimler yer aldı. Sandal döneminde görevde olan mevcut CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ve geçmiş dönem ilçe başkanı Levent Ölçer evlerinden gözaltına alındı. Ayrıca YENİ Partili meclis üyesi Yusuf Metin ile CHP’li eski meclis üyeleri Ertuğrul Civelek, Hatice Tatlı ve Gaffar Akkel de hakkında gözaltı işlemi yapılanlar arasında bulunuyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor; savcılık iddiaları ve elde edilen belgeleri derinleştirerek incelemeyi sürdürüyor.

BAYRAKLI BELEDİYESİ&#039;NİN GEÇMİŞ DÖNEMİNE YÖNELİK DÜZENLENEN VE ESKİ BAŞKAN SERDAR SANDAL’IN...

BAYRAKLI BELEDİYESİ'NİN GEÇMİŞ DÖNEMİNE YÖNELİK DÜZENLENEN VE ESKİ BAŞKAN SERDAR SANDAL’IN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYONUNDAN ÇARPICI DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şehit annesi Emine Ünüvar için Kozan'da veda töreni
images

Öğrencilerle el ele: 'El Ele Güvenli Geleceğe' stantları terörün yöntemlerini an...
images

Silvan karayolunda çarpışma trafiği sekteye uğrattı: 3 kişi yaralandı
images

D-100'de Trafiradar uygulaması: hız sınırını aşana doğrudan ceza

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Germiyan'ın unutulmuş kapısı Nuran Erden'in fırçasında kültürel hafızaya dönüştü

Tuvalu’dan Antalya’ya taşınacak bir ses: COP31 başkanı Murat Kurum’un Pasifik ziyareti

Şehit annesi Emine Ünüvar için Kozan'da veda töreni

Çameli, soma maden şehidinin ailesine eğitim ve yaşam desteği sağlıyor

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi