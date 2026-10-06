OMÜ çıkışında kaygan zeminde direk devrildi, araç hasar gördü

kaza ve ilk tespitler:

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü çıkış yolunda bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu trafik akışında kısa süreli aksamalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yol yüzeyinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazaya neden oldu.

Kazada, 71 ACM 776 plakalı otomobilin ön kısmında belirgin maddi hasar oluştu. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki aydınlatma direği de devrildi ve güvenlik riski oluşturdu.

yol güvenliği ve trafik akışı:

Aydınlatma direğinin yıkılması, OMÜ girişinde kısa süreli trafik yoğunluğuna yol açtı. Ekiplerin ve yetkililerin müdahalesiyle kaza yapan araç ile yıkılan direk kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Olayda yaralanma bildirilmezken, yetkililer yağışlı ve kaygan zeminde hız ve takip mesafesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Kazayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

OMÜ ÇIKIŞ YOLUNDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPT