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Bucak'ta Çamlık köyü yakınlarındaki orman yangını hızlı müdahale ile söndürüldü

Burdur'un Bucak ilçesi Çamlık köyündeki orman yangını, jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bucak'ta Çamlık köyü yakınlarındaki orman yangını hızlı müdahale ile söndürüldü

Çamlık köyü çevresinde çıkan orman yangını söndürüldü

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yangını görenlerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Müdahale ve kontrol:

Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa sürede koordineli müdahale gerçekleştirdi. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

İnceleme ve yetkili ziyaretleri:

Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerden bilgi aldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığını bildirdi.

BURDUR’UN BUCAK İLÇESİNE BAĞLI ÇAMLIK KÖYÜNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN...

BURDUR’UN BUCAK İLÇESİNE BAĞLI ÇAMLIK KÖYÜNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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