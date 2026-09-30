Bayraktar AKINCI TEKNOFEST Güneydoğu'da büyük ilgi gördü

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda kapılarını açan TEKNOFEST Güneydoğu'da, Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar AKINCI alanda gösteri uçuşu yaptı.

Seyirci heyecanı:

Festival alanını dolduran binlerce vatandaş, gökyüzündeki yerli İHA'nın sergilediği uçuşu büyük bir ilgi ve merakla takip etti. Özellikle alandaki gençler, Bayraktar AKINCI'nın manevralarını ıslık çalarak ve hayranlıkla izledi.

Anıların kaydedilişi:

Vatandaşlar, gökyüzündeki o tarihi anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldı ve gösterinin her anını kayda aldı. Etkinlik, yerli teknolojiye yönelik ilginin ve bölge halkının katılımının güçlü bir göstergesi oldu.

ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI'NDA KAPILARINI AÇAN TEKNOFEST GÜNEYDOĞU'DA, TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ İNSANSIZ HAVA ARACI BAYRAKTAR AKINCI ALANDA GÖSTERİ UÇUŞU YAPTI.