Hezarfen'in başarısı: GİBTÜ takımı TEKNOFEST'te finale kaldı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) bünyesindeki Spark Core Teknoloji ve İnovasyon Topluluğu'nun Hezarfen İHA Takımı, TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmasındaki başarılarını Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir ile paylaştı.

Yarışma süreci ve elde edilen sonuçlar:

Türkiye genelinden 6 binden fazla başvurunun yapıldığı yarışmada Hezarfen Takımı, Proje Sunum Raporu ve Görev Videosu aşamalarını başarıyla tamamladı. Takım, Döner Kanat kategorisinde finale kalan 19 takım arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Ziyarette ekip, geliştirdikleri İHA projesinin teknik detaylarını, yürüttükleri test ve entegrasyon süreçlerini Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir’e aktardı.

Rektörün değerlendirmesi ve üniversite desteği:

Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, öğrencilerin başarılarını yakından takip ettiklerini belirterek ekip ve akademik danışmanları tebrik etti. Demir, öğrencilerin bilgi birikimini somut projelere dönüştürmesinin önemine vurgu yaparak Hezarfen Takımı'na final aşamasında başarılar diledi. Rektör ayrıca GİBTÜ'nün teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki desteklerinin sürdürüleceğini ifade etti.

Takımın geliştirme ve test süreçlerinde üniversitenin sağladığı akademik, teknik ve fiziki imkânlar ön plana çıktı. Ekip, çalışmalarını üniversiteye tahsis edilen atölye ve çalışma alanlarında sürdürdü; bu destekler proje ilerleyişinde belirleyici oldu.

Takım kadrosu ve ortak katkılar:

Hezarfen İHA Takımı, Takım Danışmanı Öğr. Gör. Dr. Ahmet Hakan İnce rehberliğinde çalıştı. Ekip kadrosunda Takım Kaptanı Mehmet Güneş, Elektronik Kaptanı Murat Şimşek, Mekanik Kaptanı Yıldırım Öztürk, Yazılım Kaptanı Emir Burak Işıklar, Ar-Ge Kaptanı Zemzem Boyluğ, Mekanik Tasarımcı Abdulbasit Yılmaz ile ekip üyeleri Şeydanur Bulat ve Fatma Yıldırım yer aldı.

Ayrıca Spark Core topluluğu içinde farklı projelerde görev alan öğrenciler de sürece katkı sağladı; Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması'nda yer alan MİRSAD Takımı Analiz Sorumlusu Ezgi Gül Bilir ve Mizanna Projesi Tasarımcısı Gülistan Toprak destek verenler arasında bulundu.

Geleceğe yönelik mesaj:

Hezarfen Takımı'nın TEKNOFEST Uluslararası İHA Yarışması'nda finale yükselmesi, GİBTÜ'de yürütülen Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının somut bir çıktısı olarak değerlendiriliyor. Öğrenciler, projeye sağlanan destekler için Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. Reşit Yıldız ile katkı sağlayan Şehitkamil Belediyesi ve Bilim Şehitkamil'e teşekkürlerini iletti.

GİBTÜ, öğrencilerinin akademik bilgilerini uygulamalı projelerle pekiştirip Türkiye’nin teknoloji ekosistemine katkı sunmalarını teşvik etmeye devam edeceğini açıkladı.

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (GİBTÜ) BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN SPARK CORE TEKNOLOJİ VE İNOVASYON TOPLULUĞU’NUN HEZARFEN İHA TAKIMI, TEKNOFEST KAPSAMINDA TÜBİTAK TARAFINDAN DÜZENLENEN ULUSLARARASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA) YARIŞMASI’NDA ELDE ETTİĞİ BAŞARI DOLAYISIYLA GİBTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ŞEHMUS DEMİR’İ ZİYARET ETTİ.