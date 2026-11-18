basın toplantısında ele alınan ana başlıklar:

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul arasındaki ortak basın toplantısı, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gündem maddelerini kapsadı. Bayramov, görüşmelerde mevcut ilişkilerin hukuki altyapısına ve ekonomik iş birliğinin somut verilerine vurgu yaptı.

Bayramov toplantıda, Almanya ve Azerbaycan arasında bugüne kadar imzalanıp yürürlüğe giren 80 belge, anlaşma ve mutabakat olduğunu; ayrıca 10 belge üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. İki taraf ikili ekonomik ilişkileri ve yatırım akışlarını detaylandırdı.

ekonomi ve enerji iş birliği:

Bayramov, 2025 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiğini, 2026 yılının ilk 9 ayında ise bu rakamın yaklaşık 1 milyar ABD doları olduğunu aktardı. Azerbaycan'da kayıtlı 280 Alman şirketinden 210'unun aktif olduğunu ve Almanya'dan Azerbaycan'a yapılan yatırımların hacminin yaklaşık 950 milyon dolar, Azerbaycan'dan Almanya'ya yatırımların ise 670 milyon doların üzerinde olduğunu ifade etti. Bayramov ayrıca karşılıklı yatırımların büyük bölümünün petrol dışı sektörlere yönlendirildiğini vurguladı.

Enerji alanında, Azerbaycan Devlet Petrol Fonu tarafından Alman şirketlerinin menkul kıymetlerine ve ortak fonlara yapılan toplam yatırımın 1,8 milyar ABD doları düzeyinde olduğuna dikkat çekildi. Bayramov, 2026'dan itibaren Azerbaycan'dan Almanya'ya doğal gaz sevkiyatına başlandığını, bununla birlikte ülkenin boru hatları aracılığıyla toplam 16 ülkeye gaz ihracatı gerçekleştirildiğini ve bu ülkelerin 10'unun Avrupa Birliği üyesi olduğunun altını çizdi. Ayrıca SOCAR ile SEFE arasında sağlanan iş birliğine ilişkin anlaşma da toplantıda anılan somut adımlar arasında yer aldı.

kurumsal adımlar ve iş konseyleri:

İki ülke arasındaki ekonomik gündemi ilerletmek amacıyla 2025 yılında mevcut üst düzey ortak çalışma grubunun toplantısının gerçekleştirildiği, 2026 yılında ise Cumhurbaşkanı ziyaretleri çerçevesinde Almanya-Azerbaycan İş Konseyi kuruluş belgesinin imzalandığı bildirildi. Bayramov, İş Konseyi'nin yakın zamanda toplantıya başlayabilmesi için görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

azerbaycan-türkiye ilişkileri:

Bayramov, Türkiye ile ilişkilerin 'dost ve kardeş halklar' arasındaki düzeyde olduğunu belirterek bu bağın devletler arası en üst düzey yakınlıklardan biri olduğunu söyledi. Resmi müttefiklik ilişkisine değinerek Şuşa Beyannamesi'ne atıf yaptı ve yakın dönemde 8 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülkeye ve dünyaya önemli bir mesaj verdiğini hatırlattı. Bayramov, toplumlar arasındaki farklı görüşlere rağmen ilişkilerin güçlü seyredeceğini vurguladı.

ulaştırma koridoru (TRIPP) ve teknik uyum:

Bayramov, ABD ile Ermenistan arasında TRIPP projesine yönelik yürütülen müzakerelere değindi. Projenin Ermenistan üzerinden geçecek yaklaşık 4 kilometrelik bir ulaşım koridorunu kapsadığı, koridorun giriş ve çıkış noktalarının Azerbaycan-Ermenistan sınırında bulunduğu için teknik ayrıntıların Azerbaycan ile uyumlu hale getirilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Bu kapsamda ABD girişimiyle ortak bir teknik çalışma grubunun oluşturulmasına mutabakata varıldığı ve çalışmaların 6 Kasım tarihinde başladığı aktarıldı.

Teknik çalışma grubunun görevleri arasında demiryolu ve karayolu altyapısının uyumlaştırılması ile elektrik hatlarına ilişkin bağlantıların uygun hale getirilmesi bulunduğu ifade edildi. Bayramov, Azerbaycan'ın karayolu projelerini büyük ölçüde tamamlamak üzere olduğunu ve demiryolu projesinde Ermenistan sınırına ulaşılması yönündeki çalışmaların hızla ilerlediğini; bu sürecin gelecek yılın başında tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

wadephul'ün değerlendirmeleri ve ukrayna mesajı:

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul toplantıda, Çin, Rusya ve ABD liderlerinin üçlü bir formatta görüşmesinin olumlu bir adım olacağını ve böyle bir diyalogu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Ukrayna konusuna ilişkin olarak ise Wadephul, 'Avrupa'nın çatışmanın çözümünde belirleyici bir rol oynaması gerektiği açıktır' diyerek, 'Ukrayna ve Avrupa'nın dahil olmadığı Ukrayna konulu müzakereler sonuç vermeyecektir' değerlendirmesini yaptı. Wadephul, müzakerelerin Kiev ve Moskova arasında Avrupa'nın katılımıyla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Ortaya koyulan söylem ve veriler, Bakü'deki görüşmenin hem ikili ekonomik ve enerji iş birliğini derinleştirmeye hem de bölgesel iletişim ve güvenlik meselelerinde teknik uyum arayışına odaklandığını gösteriyor. Toplantı, iş birliğinin somut adımlara dönüştürülmesi yönünde hem kurumsal hem de teknik işlevlere bağlı meselelerin öncelikli olduğunu ortaya koydu.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI CEYHUN BAYRAMOV, ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI JOHANN WADEPHUL'LA GÖRÜŞTÜ