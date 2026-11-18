Erdoğan'dan grup toplantısında Gazze mesajı:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Toplantıda Gazze'de yaşananlara ilişkin tutumunu net bir dille dile getirdi.

Mesajın içeriği:

Erdoğan, konuşmasında özellikle Başkaları gözlerini ve kulaklarını kapatsa bile biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız ifadesini öne çıkardı. Bu vurguyla, yaşananlara karşı kayıtsız kalmayacaklarını belirtti.

Vurgu ve muhataplara gönderilen sinyal:

TBMM'deki grup toplantısında yapılan açıklama, Erdoğan'ın sözleri üzerinden bir duruş ortaya koydu. Konuşmada öne çıkan vurgu, başkalarının ihmalkâr veya aldırışsız tutumuna karşı tepki gösterildiği yönündeydi.

Erdoğan'ın bu sözleri, partisinin grup toplantısında iletilen ana mesajlardan biri olarak öne çıktı ve konuşma gündemdeki hassasiyetlere dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkaları gözlerini ve kulaklarını kapatsa bile biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız"