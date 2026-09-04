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Bekilli'de üreticiyle birlikte tarım planı: talepler sahada masaya yatırıldı

Denizli İl Tarım Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Bekilli Çoğaçlı Mahallesi'nde üreticiler ve muhtarlarla buluşup sahadaki sorunları tespit ederek çözüm önerilerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bekilli'de üreticiyle birlikte tarım planı: talepler sahada masaya yatırıldı

Bekilli'de tarım masası sahada kuruldu

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim ve beraberindeki heyet, Bekilli ilçesi Çoğaçlı Mahallesi'nde üreticiler, mahalle muhtarları ve teknik personelle bir araya gelerek bölgedeki tarımsal faaliyetleri yerinde değerlendirdi. Toplantıda üreticilerin günlük sorunları, beklentileri ve yatırım öncelikleri sahada kayda geçirildi.

Toplantıya katılanlar ve amaç:

Etkinliğe Bekilli Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, şube müdürleri, Bekilli İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile teknik personel ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantının temel amacı, kağıt üzerindeki raporların ötesine geçip üreticinin sıkıntılarını yerinde görerek önceliklendirmek ve çözüm odaklı adımlar belirlemekti.

Saha tespitleri ve çözüm önerileri:

Katılımcılar üreticilerin sulama, zirai mücadele, eğitim talepleri ve teknik destek ihtiyaçlarını aktardı; bu talepler doğrultusunda çözüm önerileri karşılıklı görüş alışverişiyle ele alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sahada tespit edilen öncelikli konuların takip edileceğini ve gerekli idari koordinasyonun sağlanacağını belirtti. Müdür Zayim, toplantıda üreticilerin yanında olduklarını vurgulayarak "Üreticimizin yanındayız" ifadesini kullandı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretimin güçlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik sahada yürütülen çalışmaların il genelinde devam edeceğini bildirdi. Sahadan elde edilen bulguların ilçe ve il düzeyindeki programlara yansıtılması için teknik ekiplerle koordineli çalışma kararı alındı.

MUSTAFA NEVZAT ZAYİM BEKİLLİ&#039;DE

MUSTAFA NEVZAT ZAYİM BEKİLLİ'DE

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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