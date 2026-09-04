Bektaşilik Anadolu ve Balkanlar arasında kurulan gönül köprüsü olarak Hacıbektaş’ta değerlendirildi

Hacıbektaş’ta düzenlenen forum Bektaşiliğin coğrafi ve kültürel izini sürdü

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde gerçekleştirilen "Tarihten Günümüze Anadolu ve Balkanlar’da Bektaşilik" forumu, Bektaşiliğin tarihî gelişimi ve Anadolu’dan Balkanlar’a uzanan kültürel etkilerini masaya yatırdı. Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı iş birliğinde Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Program kapsamında Bektaşi geleneğini konu alan kısa film gösterimi yapıldı; programa katılamayan yurtdışındaki temsilciler de mesajlarını iletti. Kuzey Makedonya’dan Derviş Ali Kerimoski, İtalya’dan Derviş Tomasso Parlanti ve ABD’den Baba Eliton Pashaj’ın iletilen mesajları katılımcılarla paylaşıldı.

Başkan Ersin: Mirasın korunması ve aktarılması öncelik:

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, etkinliğin Anadolu ile Balkanlar arasındaki tarihî ve kültürel bağları Bektaşilik perspektifinden değerlendirmek amacıyla düzenlendiğini söyledi. Ersin, Hacı Bektaş Veli’nin sevgi, hoşgörü ve birlik anlayışının yüzyıllardır yaşatıldığını, bu mirasın iki coğrafya arasında bir gönül köprüsü kurduğunu vurguladı.

Başkanlığın 2022’de kurulduğunu hatırlatan Ersin, kurumun Bektaşi kültürünün korunması, araştırılması ve doğru kaynaklarla gelecek nesillere aktarılması için yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Ayrıca Ersin, kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik akademik ve kültürel iş birliklerinin devam edeceğini belirtti.

Kültürel miras, yayın ve kütüphane çalışmaları:

Ersin, Başkanlığın prestij yayınları arasında yer alan Hacı Bektaş Veli Velayetnamesine ve araştırmacılara açık kaynak sağlayan Kaygusuz Abdal Alevi-Bektaşi İhtisas Kütüphanesine işaret etti. Bu girişimlerin, Bektaşi inanç ve kültürüne ilişkin kaynakların erişilebilirliğini artırma yönünde adımlar olduğuna değindi.

Forumda ayrıca Bektaşiliğin Anadolu’dan Balkanlar’a yayılışı, Balkanlar’daki Bektaşi dergahlarının kültürel etkileri ve Bektaşiliğin iki bölge arasındaki ilişkilere katkısı farklı oturumlarda ele alındı. Tarihî ve tasavvufi kökenler, Balkanlar’daki geleneklerin kültürel yansımaları ile ortak hafıza ve gelecek vizyonu da tartışılan başlıklar arasındaydı.

Katılımcılar, Bektaşi kültürünün belgelenmesi ve alan çalışmalarının güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparken, genç kuşaklara aktarım için eğitim, yayın ve uluslararası iş birliklerinin artırılması üzerinde durdu. Forum, bölgesel tarih ve kültür çevreleri arasında köprü kurma hedefine hizmet eden adımların planlanması açısından değerlendirme ve öneri platformu işlevi gördü.

NEVŞEHİR’İN HACIBEKTAŞ İLÇESİNDE DÜZENLENEN "TARİHTEN GÜNÜMÜZE ANADOLU VE BALKANLAR’DA BEKTAŞİLİK" FORUMUNDA, BEKTAŞİLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ, ANADOLU’DAN BALKANLAR’A UZANAN KÜLTÜREL ETKİSİ VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI KONULARI ELE ALINDI.