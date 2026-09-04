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Bodrum'dan Niemodlin'e sanat köprüsü: Türk bayrağı şatoda kalıcı olarak dalgalanacak

Bodrum'da yaşayan heykeltıraş Hasan Cingiz'in Niemodlin Şatosu'ndaki kartal heykeli koleksiyona alındı; Türk bayrağı şatoda ömür boyu kalacak.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:35

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bodrum'dan Niemodlin'e sanat köprüsü: Türk bayrağı şatoda kalıcı olarak dalgalanacak

Bodrum'dan Niemodlin'e taşınan eser

Bodrum'da yaşayan heykeltıraş Hasan Cingiz, ilçede ürettiği eserleriyle Polonya'nın yaklaşık 1300 yıllık Niemodlin Şatosu'nda Türkiye'yi temsil etti. Opole'ye bağlı Niemodlin kasabasındaki 15 günlük Uluslararası Açık Hava Heykel Sempozyumu'na Türkiye'den ilk kez bir sanatçı davet edildi; organizasyona her yıl yalnızca dört sanatçı katılıyor.

eser ve yapım süreci:

Sempozyumda Cingiz, Polonya'nın simgesi kartalı stilize ederek anıtsal bir heykel ortaya koydu. Tamamen metalden hazırlanmış çalışma, bini aşkın parçanın bir araya getirilmesiyle oluşturuldu; eserin ölçüleri 2,5 metre yükseklik ve 2,5 metre genişlik olarak kaydedildi. Heykelin montajı ve son düzenlemeleri yaklaşık 15 günlük bir çalışma sürecinin ardından tamamlandı.

Şato yetkililerinin eseri beğenmesi üzerine, başlangıçta planlanan kütük üzerine yerleştirme yerine heykel büyük bir kaya üzerine monte edilerek şato bahçesindeki kalıcı konumuna alındı.

açılış töreni ve bayrak gururu:

Heykelin resmi açılışı, Polonya'nın resmi ve dini bayramının kutlandığı 15 Ağustos tarihinde yapıldı. Törene yaklaşık bin kişi katıldı ve farklı ülkelerin bayraklarının bulunduğu alana Türk bayrağı da asıldı.

Cingiz, Türk bayrağının alana asılması sırasında hissettiklerini şöyle anlattı: "Pek çok milletin bayrağının olduğu bir yerde kendi ülkemin bayrağını asma töreninde bulunmak benim için çok gurur verici bir andı. Türk bayrağının orada dalgalanacak olması beni çok mutlu etti."

Hasan Cingiz'in kartal heykeli, Niemodlin Şatosu'nun kalıcı koleksiyonuna dahil edildi; özel koleksiyonda farklı ülkelerden yaklaşık 20 eser yer alıyor ve ilk kez bir Türk sanatçının eseri bu alana eklendi.

Şato yönetimi, kartal heykelinin yapı için yeni simgelerden biri olmasını hedefliyor. Heykelin konumu belirlenirken tarihi yapının mimarisi, ziyaretçilerin görüş açıları ve fotoğraf kadrajları dikkate alındı. Ayrıca eserin gece de dikkat çekecek şekilde sergilenmesi amacıyla Polonya Müzecilik Müdürlüğü'ne özel bir ışıklandırma projesi için başvuru yapıldı; proje ile heykelin gölgesinin şatonun tarihi yapısı üzerine yansıtılması planlanıyor.

Cingiz, eserinin ve Türk bayrağının şatoda kalıcı olmasının kendisi için büyük anlam taşıdığını belirterek, Bodrum'dan Polonya'ya uzanan bu sanat yolculuğunun iki ülke arasına somut bir simge bıraktığını ifade etti.

POLONYA&#039;NIN SİMGESİ KARTALI ANITSAL BİR HEYKELLE YORUMLAYAN CİNGİZ&#039;İN ESERİ ŞATONUN KALICI...

POLONYA'NIN SİMGESİ KARTALI ANITSAL BİR HEYKELLE YORUMLAYAN CİNGİZ'İN ESERİ ŞATONUN KALICI KOLEKSİYONUNA DAHİL EDİLİRKEN, TÜRK BAYRAĞI DA ŞATODA ÖMÜR BOYU DALGALANACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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