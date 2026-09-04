Söğütlük'te 53 minik damat için şenlik havası

Valilik öncülüğünde başlayan şölen

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hizmetlerinden faydalanan 53 ailenin çocuğu için Söğütlük Millet Bahçesi'nde bir sünnet şöleni düzenlendi. Etkinlik, Edirne Valiliği bahçesinde başlayan programın ardından Millet Bahçesi'nde sürdü ve katılımcılara gün boyu çeşitli etkinlikler sunuldu.

Sanat ve gösteriler:

Programda Edirneli klarnet sanatçısı Göksel Demlendirici konser verdi, halk dansları topluluğu ise gösterilerle izleyicilerin beğenisini topladı. Şölenin çocuklara yönelik bölümünde sahne alan palyaçolar çeşitli oyunlar ve eğlenceli aktivitelerle minik katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Kutlama, pasta ve takı töreni:

Etkinlik kapsamında pasta kesimi gerçekleştirildi ve tören sonrası düzenlenen takı merasimi ile aileler çocuklarının bu özel günündeki sevincine ortak oldu. 53 çocuk ve aileleri, günün sonunda unutulmaz bir kutlama yaşadı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, çocukları ve ailelerini tebrik ederek onların mutluluğuna ortak olduklarını belirtti. Vali Sezer, çocukların aileleriyle birlikte büyüdüklerini görmenin sevincini yaşadıklarını ifade etti ve tüm katılımcılara iyi dileklerini iletti.

Şöleni düzenleyenlere teşekkürlerini ileten aileler, etkinliğin çocuklar üzerinde bıraktığı olumlu izlenim ve sağlanan destek için memnuniyetlerini dile getirdi. Gün, 53 çocuğun aileleriyle birlikte geçirdiği eğlenceli ve unutulmaz anların ardından sona erdi.

EDİRNE'DE VALİLİK ÖNCÜLÜĞÜNDE 53 ÇOCUK İÇİN SÖĞÜTLÜK MİLLET BAHÇESİ'NDE DÜZENLENEN SÜNNET ŞÖLENİNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.