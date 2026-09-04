Eksim Holding 40. yılını kitaba vefa sergisiyle kutladı

Eksim Holding 40. yılını kültür ve restorasyonla taçlandırdı

Yenilenebilir enerji, elektrik dağıtım ve gıda başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren Eksim Holding, kuruluşunun 40. yılını "Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi"yle kutladı. İstanbul'daki Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Davut Gül ile çok sayıda üst düzey davetli katıldı.

Cumhurbaşkanına 500 yıllık el yazması hediye edildi:

Açılışın sonunda Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kanuni Sultan Süleyman için hazırlanmış, yaklaşık 500 yıllık el yazması bir eser takdim edildi. Müellifi hayattayken istinsah edilmiş ve günümüze ulaşan en eski nüsha olduğu tespit edilen kitapta, Ebû Eyyûb el-Ensârî'den rivayet edilen hadisler yer alıyor. Eser, Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı'nda mücellit Muharrem Kalenci tarafından restore edilerek "Ebû Eyyûb el-Ensâr’î’nin hadislerinden cihana yayılan güzel kokulu esintiler" adıyla günümüze kazandırıldı.

Kurumsal sorumluluk vurgusu ve restorasyon çalışmaları:

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, şirketin 40 yıllık faaliyetleriyle binlerce kişiye istihdam sağladığını hatırlatarak, kültürel mirasa sahip çıkmanın da bir sorumluluk olduğunu belirtti. Tivnikli, "Ülkemize karşı sorumluluğumuzun yalnızca yatırım yapmak ve üretmekten ibaret olmadığına inanıyoruz. Kültürümüze, tarihimize ve bize emanet edilen eserlere sahip çıkmayı da sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz." diyerek Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı bünyesindeki yaklaşık 50 bin eserlik kütüphane ve kurulan mücellithanede yapılan restorasyon çalışmalarına dikkat çekti. Tivnikli, bugüne kadar binden fazla eserin restorasyonunun tamamlandığını ifade etti.

Sergi, Eksim Holding'in 40. yılına atfen restore edilen ve şifa bekleyen nadir eserler arasından seçilen 40 nadir eseri bir araya getiriyor. Sunulan eserler yalnızca metin içerikleriyle değil; ciltleri, kâğıtları, yazıları, malzemeleri ve restorasyon izleriyle de ziyaretçilere serginin ana hikâyesini aktarıyor.

Sergide öne çıkan eserler ve kültürel zenginlik:

Sergide yer alan seçkin eserler arasında Muhyiddin İbnü’l-Arabi'nin yaklaşık 500 yıllık el yazması Fususü’l-Hikem, Şeyh Galib'in el yazması Divan, Müellifi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri olan Muhammed Şerif Erzurumi tarafından istinsah edilen yaklaşık 200 yıllık el yazması Marifetname, Yazıcıoğlu Muhammed Efendi'nin el yazması Muhammediye bulunuyor. Ayrıca tezhipleriyle süslenen yaklaşık 200 yıllık el yazması Mushaf-ı Şerif, İbn Haldun'un Mukaddime'si ve taş baskı bir Mushaf-ı Şerif gibi kültürel hafıza açısından büyük önem taşıyan örnekler sergide yer alıyor.

Serginin küratörlüğünde, Abdullah Tivnikli Vakfı bünyesindeki İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yürütülen koruma ve restorasyon çalışmaları sonucu seçilen eserler; farklı dönemler, coğrafyalar ve düşünce dünyalarından günümüze ulaşan nadir örnekleri içeriyor. Ziyaretçiler hem koleksiyonu inceleme hem de cilt sanatının tekniklerini gözlemleme imkânı buluyor.

Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmayı amaçlayan sergi, 13 Eylül tarihine kadar Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN SERGİYİ GEZDİ