Belediye kursundan milli takıma: Cennet İrem Çetin'in yükselişi

Belediye kursundan milli takım parçasına

Mersin'de 12 yaşında katıldığı ücretsiz voleybol kursunda yeteneği keşfedilen Cennet İrem Çetin, kısa sürede profesyonel düzeye yükseldi. 8 yaşında ilkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle voleybola başlayan Çetin, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki programlarda uygulanan yetenek taraması sonucu uzman antrenörlerin gözetiminde düzenli antrenmanlara başladı. Eğitim süreci, öğrencinin hem sportif hem de kişisel gelişimine odaklanan bir yaklaşımla ilerledi.

eğitim ve yönlendirme:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ücretsiz spor kursları, farklı yaş gruplarına yönelik planlanarak çocukların küçük yaşta sporla tanışmasını sağlıyor. Alanında uzman antrenörler tarafından yürütülen eğitimlerde, sporcular yetenek taramasından geçirilip seviyelerine göre gruplandırılıyor; her bir sporcunun gelişimi yakından takip ediliyor. Çetin bu süreci, "Büyükşehir Belediyesindeki antrenörlerimin bende yeri ayrıdır, çok emekleri var" sözleriyle özetliyor.

Antrenörlerin bire bir ilgisi ve altyapı yapılanmasının genç sporcular üzerinde belirleyici olduğuna dikkat çeken Çetin, bir dönem spor kariyerini bırakmayı düşündüğünü ancak antrenörlerin desteğiyle devam ettiğini aktarıyor. Antrenörlerin yeteneği fark edip doğru yönlendirmesi, Çetin'in ilerlemesinde belirleyici oldu.

kariyer ve milli takım deneyimi:

Çetin, eğitimini Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde sürdürürken aktif spor hayatına Antalyaspor formasıyla devam ediyor. 2024 yılında kadroda yer aldığı U20 Kar Voleybolu Milli Takımı ile Gürcistan'da düzenlenen organizasyonda takım halinde Avrupa 3.'lüğü elde eden sporcular arasında yer aldı ve bronz madalyanın kazanılmasında katkı sağladı. Haberde aktarılan bilgilere göre Çetin, 2025 yılında da milli takım çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Çetin'in öyküsü, erken yaşta spora erişim sağlayan programların ve nitelikli antrenörlüğün sporcu gelişiminde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Belediye kurslarının sunduğu imkânlar sayesinde aileler, çocuklarını kaygı duymadan spora yönlendirip yeteneklerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabiliyorlar.

Not: Haberde yer alan tarih, kurum ve takım isimleri kaynak bilgiler doğrultusunda korunmuştur.

MERSİN’DE 12 YAŞINDA ÜCRETSİZ VOLEYBOL KURSLARINA KATILARAK YETENEĞİ KEŞFEDİLEN CENNET İREM ÇETİN, MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELDİ.