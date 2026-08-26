Gaziosmanpaşa'da hayatını kaybeden Şerife Gezer'in cenazesi ailesine teslim edildi

Olayın seyri:

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde dün meydana gelen olayda, yaya olarak yürüyen Şerife Gezer, iddiaya göre eski sevgilisi Hakan K. ile karşılaştı. Şüphelinin yanında getirdiği tabanca ile Gezer'e ateş ettiği, kurşunların hedefi olan talihsiz kadının kanlar içinde yere yığıldığı belirtildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gezer hastaneye kaldırıldı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüphelinin olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Cenaze işlemleri ve defin:

Şerife Gezer'in cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından acılı aile sabah saatlerinde cenazeyi teslim aldı.

Alınan bilgiye göre, talihsiz kadının cenazesi bugün Gaziosmanpaşa Kumlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karlıtepe Mezarlığı'na defnedilecek. Aile yakınları ve mahalle sakinleri törende hazır bulunacak.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, güvenlik güçlerinin şüphelinin yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdığı kaydedildi.

ÖLDÜRÜLEN ŞERİFE GEZER