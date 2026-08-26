Dolar 48,1125 +0,07%
Euro 56,1524 -0,05%
Bist 14.705,05 +1,60%
Altın Gram 7.235,71 -0,36%
EUR/USD 1,1667 -0,07%
Brent Petrol 84,86 -2,76%
--°

Bursa büyükşehirden mevsimlik tarım işçilerine yaşam odaklı hizmet atağı

Bursa Büyükşehir Koşuboğazı'ndaki etkinlikte mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması, çocuk atölyeleri, spor aktiviteleri ve temizlik hizmeti sundu.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bursa büyükşehirden mevsimlik tarım işçilerine yaşam odaklı hizmet atağı

Büyükşehir saha ziyaretleriyle yaşam koşullarını iyileştiriyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik program kapsamında Mustafakemalpaşa Koşuboğazı Mahallesi'nde saha buluşması gerçekleştirdi. Etkinlik, İnegöl'ün Çitli Mahallesi'nin ardından uygulamanın ikinci ayağını oluşturdu ve yerinde ihtiyaç tespitine odaklandı.

etkinliğin kapsamı:

Programa katılan ekipler, bölgedeki çalışma ve yaşam şartlarını yerinde inceleyip, işçilerin karşılaştığı sorunları ve talepleri dinledi. Çocuklara yönelik çeşitli atölyeler ve spor aktiviteleri düzenlendi, açık hava film gösterimiyle ailelere kültürel etkinlik sunuldu. Etkinlik boyunca ayrıca sağlık taramaları yapılarak çocuklar ve yetişkinlerin temel sağlık ihtiyaçları değerlendirildi.

katılan birimler ve sunulan hizmetler:

Program, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Etkinlikte Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ile Bursa Kent Konseyi yer aldı. Ekipler, işçilerin yaşam alanlarında temizlik ve ilaçlama çalışmaları yaparak çevre sağlığını güçlendirdi.

Yerel yönetim temsilcileri ve saha ekipleri, toplanan geri bildirimleri kayıt altına alıp öncelikli ihtiyaçlara yönelik çözümler planlayacaklarını belirtti. Aileler, sahada sunulan hizmetlerden memnuniyetlerini ifade ederek çalışmalar için teşekkür etti.

Programa katılan mevsimlik tarım işçileri ve aileleri, Büyükşehir Belediyesi adına gerçekleştirilen ziyaretler ve verilen hizmetler için Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti. Belediye yetkilileri, benzer ziyaretlerin takip edilerek ihtiyaçların düzenli olarak izleneceğini açıkladı.

Belediyenin saha buluşmaları takvimi çerçevesinde bir sonraki buluşma 27 Ağustos'ta Yenişehir Menteşe Mahallesi'nde ailelerle bir araya gelinerek sürdürülecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ VE AİLELERİNİN YAŞAM KOŞULLARINI...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ VE AİLELERİNİN YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ BULUŞMALARIN İKİNCİSİ MUSTAFAKEMALPAŞA’NIN KOŞUBOĞAZI MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Talas Sporcu Fabrikası'ndan çıkan dokuz yetenek Kayserispor yolunda
images

Kemertaş’ta kamu arazileri sınırları ve kullanımı yerinde değerlendirildi
images

Doğal bağ ve besin kaynağı: anne sütüne yönelik bilgilendirme
images

Gençler kültür ve fikir için Başiskele'de buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karakaş Konağı Malatya'nın kültür mirasına yeniden dönüyor

Büyük taarruz'un 104. yılı: Afyonkarahisar'da valilik ziyaretinde protokol buluşması

Kemertaş’ta kamu arazileri sınırları ve kullanımı yerinde değerlendirildi

Vali Erdinç Yılmaz esnafın taleplerini yerinde dinledi

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti