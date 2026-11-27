Osmancık genelinde geniş çaplı asayiş uygulaması

Çorum’un Osmancık ilçesinde, kamu düzeni ve vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir asayiş denetimi gerçekleştirildi. Uygulama 19.30-21.30 saatleri arasında yapıldı ve operasyona 12 ekip ve 90 personel katıldı.

Denetimin yapıldığı noktalar ve kapsamı:

İlçe genelinde eş zamanlı olarak 5 ayrı noktada denetimler düzenlendi. Kontrollerde 3 dernek, 1 lokal ve 39 umuma açık mekan incelenirken, toplam 1.200 kişi ile 278 araç ve sürücüleri kontrol edildi. Eş zamanlı yapılan bu denetimler, özellikle yoğun noktaların takibi hedeflenerek planlandı.

Uygulama sonuçları ve ele geçirilenler:

Denetimler sonucunda trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 7 sürücüye toplam 150 bin TL idari para cezası uygulandı. Yapılan aramalarda ise 1 adet otomatik av tüfeği ve 4 fişek ile birlikte, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 adet sikke ele geçirildi. Yetkililer, uygulamanın ilçe genelinde güvenliğin sağlanmasına katkı sunduğunu belirtti.

DENETİMLERDE TÜFEK VE SİKKE ELE GEÇİRİLDİ.