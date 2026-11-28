SPK kararının ana hatları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Kasım 2026 tarihli ve 2026/86 sayılı bülteninde, Tera grubu ile bazı pay piyasalarına ilişkin yaptırım ve düzenleyici kararlar öne çıktı. Kurul, Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında TERA pay piyasasında kendi nam ve hesabına gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle 2 yıl süreyle borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesine karar verdi.

PEKGY pay piyasasında ise Kurul, Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Tera Yatırım Bankası AŞ’nin kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirdiği işlemlerle sınırlı olarak aynı süreyle işlem yasağı uygulanmasına hükmetti. Ayrıca Tera Yatırım Holding AŞ hakkında da PEKGY pay piyasasındaki işlemler kapsamında işlem yasağı kararı alındı.

suç duyuruları ve lisanslara ilişkin tedbirler:

Bültende yer alan diğer yaptırım kararlarında, farklı pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle toplam 167 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı dikkat çekti. Buna göre Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık AŞ pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 14, Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 20, Birleşim Grup Enerji Yatırımları AŞ pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 58, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 26 ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 49 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Listelerde bazı kişilerin birden fazla pay piyasasına ilişkin işlemler nedeniyle yer aldığı belirtildi.

Kurul ayrıca TERA, PEKGY ve BIGEN pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle hakkında suç duyurusu kararı alınan bazı kişilerin sahip oldukları tüm lisansların, işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verdi.

idari para cezaları ve onaylanan işlemler:

SPK incelemeleri sonucunda çeşitli idari para cezaları da karara bağlandı. Kurul, DCT Trading Dış Ticaret AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda, pay satış bilgi formu hazırlama ve Kurulca onaylanmış formu ilan etme yükümlülüğünün dolanılması suretiyle şirket paylarının borsada satışa konu edilmesi nedeniyle 6 kişi ve kuruluşa ayrı ayrı 8 milyon 878 bin 298 lira 7 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ hakkında ise halka arzdan elde edilen gelirin tamamının kullanılmasına rağmen denetim komitesi tarafından rapor hazırlanarak ilan edilmemesi nedeniyle şirkete ve iki kişiye ayrı ayrı 246 bin 511 lira 47 kuruş idari para cezası verildi. Akdeniz Yatırım Holding AŞ’ye de bağlı ortaklıklarının konsolide hasılatı içinde önemli paya sahip müşterileriyle olan sözleşme ve satış ilişkilerine ilişkin özel durum açıklaması yapılmaması nedeniyle 1 milyon 335 bin 730 lira 47 kuruş idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Bültende ayrıca yeni faaliyet izinleri ve sermaye/onay kararları da yer aldı. Buna göre Paribu Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin paylar ve diğer menkul kıymetlerle ilgili işlemleri kapsayacak şekilde yurt içinde işlem aracılığı ve portföy aracılığı, yurt dışında emir iletimine aracılık faaliyetleri ile sınırlı saklama hizmeti sunmak üzere geniş yetkili aracı kurum statüsünde faaliyete geçme talebi olumlu karşılandı.

Kurul, Pergamon Status Dış Ticaret AŞ’nin sermayesinin 7 milyon 425 bin liradan 14 milyon 850 bin liraya, Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret AŞ’nin sermayesinin ise 23 milyon 850 bin liradan 310 milyon 50 bin liraya bedelsiz artırılmasını onayladı. Ayrıca Mecburi ihraç tavanı onaylarında Meksa Yatırım Menkul Değerler AŞ için 1 milyar lira, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ için 11 milyar lira ve Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ için 400 milyon lira nominal tutarlı tahvil ve finansman bonosu ihraç tavanlarına onay verildi.

SPK bültenindeki kararlar, hem işlem yasakları hem de suç duyuruları ve idari para cezaları bakımından sermaye piyasalarında düzenleyici denetimin ve yaptırım mekanizmalarının aktif şekilde uygulandığını gösteriyor. Kararlar, ilgili şirket ve kişilerin piyasadaki faaliyetlerini doğrudan etkileyecek nitelikte.

SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK), TERA PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ HAKKINDA TERA VE PEKGY PAY PİYASALARINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İŞLEMLER NEDENİYLE 2 YIL İŞLEM YASAĞI UYGULANMASINA KARAR VERDİ.