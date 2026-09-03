Beş ilin ortak vizyonu: Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Tunceli ve Malatya turizmde öne çıkacak

Beş ilin turizm geleceği için ortak çalışma başlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy öncülüğünde düzenlenen Bölgesel Turizm Çalıştayı, Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Tunceli ve Malatya'nın turizm potansiyelinin nasıl değerlendirileceğini masaya yatırdı. Bakan Ersoy, bu beş ilin birbirini tamamlayan bir coğrafyanın parçaları olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak bölgeleri Türkiye'nin turizm haritasında daha güçlü bir konuma taşımayı amaçladıklarını söyledi.

bölgesel strateji ve hedefler:

Ersoy, turizmi ülkenin 81 iline ve yılın 12 ayına yayma hedefinin altını çizdi. Ziyaretçilerin artık yalnızca 'görmek' değil, 'deneyimlemek' istediğini belirten Bakan, tarihi, gastronomiyi, doğayı ve yerel yaşam kültürünü tek bir seyahat rotası içinde ilişkilendirmenin ziyaretçinin kalış süresini ve turizmden sağlanan katma değeri artıracağını söyledi. Ayrıca bir destinasyonun cazibe merkezi haline gelmesinin yalnızca konaklama yatırımlarıyla sınırlı olmadığını; ulaşım, çevre düzenlemesi, destinasyon yönetimi, kültür varlıklarının korunması ve nitelikli insan kaynağının birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

beş ilin öne çıkan turizm değerleri:

Bakan, her ilin ayrı güçlü yönleri olduğunu belirterek bu değerlerin ortak bir vizyona bağlanması gerektiğini ifade etti. Adıyaman için Nemrut Dağı Ören Yeri, Perre Antik Kenti ve Cendere Köprüsü; Malatya için Arslantepe Höyüğü, Eski Malatya surları ve coğrafi işaretli gastronomi öne çıkarıldı. Elazığ'ın Harput Kenti (UNESCO Geçici Liste), Hazar Gölü ve Buzluk Mağarası gibi tarihî ve doğal değerleri; Tunceli'nin Munzur Vadisi Milli Parkı ve Ovacık Gözeleri ile outdoor turizm imkanları; Bingöl'ün Yüzen Adalar, Hesarek Kayak Merkezi, termal kaynakları ve yaylalarının önemli potansiyeller sunduğu kaydedildi.

altyapı, kapasite ve iş birliği:

Beş ilde toplam 130 konaklama tesisi ve 11.222 yatak bulunduğunu açıklayan Ersoy, mevcut kapasitenin etkin kullanımının ve nitelikli yatırımların önünün açılmasının önemine dikkat çekti. Turizmin başarısının merkezi yönetimin tek başına gerçekleştirebileceği bir hedef olmadığını belirten Bakan, valilikler, belediyeler, üniversiteler, kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün aynı masada yer aldığı bir yapı kurduklarını söyledi. Bu çerçevede Bakanlık tarafından başlatılan İl Tanıtım ve Geliştirme Programı ile TGA koordinasyonunda oluşturulan kurulların iş birliğini güçlendireceği ifade edildi.

Tanıtım ayağında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)'nın rolü öne çıktı; TGA'nın 200'den fazla ülkede yürüttüğü reklam, tanıtım ve PR faaliyetleriyle Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Tunceli ve Malatya'nın ulusal ve uluslararası görünürlüğünün artırılacağı belirtildi. 2026 yılının ilk 6 ayında Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısının 25,8 milyon ve elde edilen turizm gelirinin 25,7 milyar dolar olarak gerçekleştiği hatırlatıldı.

iletişim ve içerik stratejileri:

Bakan Ersoy, dijital iletişim, sosyal medya, uluslararası PR ve içerik çalışmalarıyla beş ilin tanıtımının sürdürüleceğini, GoTürkiye platformları ve şehir hesaplarında paylaşımlar yapıldığını belirtti. CNN International, Euronews, BBC International ve Al Jazeera gibi uluslararası kanallarla iş birlikleriyle bölgedeki turizm değerlerinin görünürlüğünün artırıldığını vurguladı. Ayrıca 'Mini Dizi Tanıtım Stratejisi' kapsamında Haziran 2025'te başlayan iletişimlerle toplam 8 mini dizinin yayımlandığını; bu çalışmalarda 9 milyardan fazla gösterim ve 5,5 milyar izlenme elde edildiği bildirildi. Bölge tanıtımına katkı sağlayan 'Whisper of Origins' dizisi ve Doğu Anadolu'yu konu alacak yeni planlamalar da paylaşıldı.

Ersoy, şehirlerin birbirini rakip olarak görmediklerini; aksine birbirlerinin gücünü artıran destinasyonlar olarak konumlandırılmasının hedeflendiğini söyledi. Bu yaklaşımın yalnızca ziyaretçi sayısını değil, gençler için istihdamı, yerel üreticiler için pazarı ve kültürel mirasın korunması için sürdürülebilir kaynakları artıracağını belirtti. Çalıştaya katkı sunan kurum ve kişilere teşekkür eden Bakan, ortaya çıkacak fikirlerin yeni projeler, rotalar ve iş birliklerine dönüşmesini temenni etti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY’UN KATILIMIYLA ELAZIĞ, ADIYAMAN, BİNGÖL, TUNCELİ VE MALATYA’NIN TURİZM GELECEĞİNİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ BÖLGESEL TURİZM ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ.