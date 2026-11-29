Festival hazırlıkları sürüyor:

İnönü Üniversitesi tarafından bu yıl 15’ncisi düzenlenecek 15. Uluslararası Kısa Film Festivali için organizasyon çalışmaları yoğun tempoda devam ediyor. Festival ekibindeki heyecanın yükseldiği süreçte öğrenci grupları ve koordinatör öğretim elemanlarıyla yapılan toplantılar, etkinlik takviminin son haline getirilmesine yönelik kararların alındığı platformlar işlevi görüyor.

Festival Yönetmeni Doç. Ersin Aycan düzenlediği toplantıda programın ana hatlarını, gösterim planını ve organizasyon takvimini katılımcılara aktardı. Aycan, toplantıda festivalin işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yürütülecek çalışmaları ve sorumluluk dağılımını paylaştı.

Programın üç günü:

Festival, üç gün boyunca sinema söyleşileri, paneller, atölye çalışmaları ve özel gösterimler sunacak. Programın ilk gününde sinema eğitimi üzerine bir açılış paneli yer alacak ve aynı gün fotoğraf ile algoritmik kurgu atölyeleri gerçekleştirilecek.

İkinci gün, sinematografinin inşası başlıklı oturumların yanı sıra belgesel sinemada yapay zekâ ve etik konulu tartışmalar yapılacak; kısa film gösterimleri ve kurmaca sinema atölyeleri de bu gün programda olacak.

Üçüncü gün ise belgesel filmde konu ve özgünlük, oyuncu buluşması ve senaryo yazımı gibi uygulamalı ve tartışma ağırlıklı etkinliklere ayrıldı. Her gün için planlanan oturumlar, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı imkanlar sunmayı hedefliyor.

Öğrenci katılımı ve tanıtım çalışmaları:

Festival hazırlıklarına aktif katılan öğrenci grupları, tanıtım afişleri ve görsel materyallerin hazırlanmasında görev alıyor. Atölyelerde bir araya gelen öğrenciler, festivalin daha geniş kitlelere duyurulması için kreatif çalışmalar yürütüyor; bu süreç hem organizasyona katkı sağlıyor hem de öğrencilere uygulamalı deneyim fırsatı sunuyor.

Festival ile ilgili güncel duyurular, etkinlik programı, yarışma kategorileri ve jüri üyelerine ilişkin bilgiler ile yapılacak faaliyetlerin detaylarına festival.inonu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor. Organizasyon, katılımcı ve izleyicilere kapsamlı bir kısa film deneyimi sunmayı amaçlıyor.

15. ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ’NİN HAZIRLIKLARI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR