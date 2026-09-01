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Beşiktaş derbiye yoğun tempoyla hazırlandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe derbisine BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanla hazırlandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş derbiye yoğun tempoyla hazırlandı

Antrenmanın odağı:

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, takımın Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye yönelik olarak kondisyon ve taktik ağırlıklı planlandı. Antrenman zeminde yoğun tempo ve kısa süreli oyunsal uygulamalarla sürdü; teknik heyetin amacı maç ritmini yükseltmek ve oyun organizasyonunda netlik sağlamak oldu.

Oyuncu gruplarının programı:

Dünkü maçta forma giyen futbolcular, sahada ağır yükten kaçınılarak salonda rejenerasyon çalışması yapıp günü sonlandırdı. Diğer kadro oyuncuları ise U19 Takımı ile saha içi uygulamalar yaptı; bu bölümde 15’er dakikalık dört devre şeklinde küçük maç formatları kullanıldı ve oyuncuların maç eksiği kapatılmaya çalışıldı.

Hazırlığın mesajı:

Antrenmanda öne çıkan uygulamalar, Italiano’nun derbinin fiziksel temposuna ve taktiksel varyasyonlarına hazırlandığını gösteriyor. Oyuncu dağılımı ve rejenerasyon tercihleri, teknik ekibin kısa vadeli performansı koruma ile birlikte rotasyon seçeneklerini değerlendirdiğine işaret ediyor.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA FENERBAHÇE İLE OYNAYACAĞI DERBİNİN...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA FENERBAHÇE İLE OYNAYACAĞI DERBİNİN HAZIRLIKLARINA ARA VERMEDEN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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