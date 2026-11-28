Beşiktaş, galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Çalışma, teknik ekip önderliğinde saha içi uyum ve fiziksel dayanıklılığı ön plana alan bir program şeklinde gerçekleşti.

Antrenmanın içeriği:

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. Antrenmanda 5’e 2 top kapma ve dar alan çift kale maç çalışmaları öne çıktı; seans, bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.

İlerleyen program:

Siyah-beyazlılar, derbi öncesi hazırlıklarını yoğunlaştırmayı sürdürecek. Beşiktaş, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek ve teknik ekip, maça kadar benzer yoğunlukta idman programını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 13. HAFTASINDA GALATASARAY İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA, BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.