Kayseri 2027 hazırlıklarını TÜRKSOY Daimi Konseyi'ne taşıdı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Özbekistan’ın Andican şehrinde düzenlenen TÜRKSOY Daimi Konseyi 43. Dönem Toplantısına katılarak kentinin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanına ilişkin sunum yaptı. Toplantıda Büyükkılıç, Kayseri’nin kültürel zenginliklerini ve 2027 yılı boyunca hayata geçirilmesi planlanan kültür, eğitim ve uluslararası iş birliği projelerini katılımcılarla paylaştı.

Toplantı ve katılımcılar:

Toplantıya Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı ve TÜRKSOY 43. Dönem Koordinatörü Ozodbek Nazarbekov başkanlık etti. Açılış konuşmaları Andican Bölgesi Valisi Shuhratbek Kushakboyevich Abdurakhmonov ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev tarafından yapıldı. Etkinlikte ayrıca Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ile üye ülkelerin kültür bakanları ve heyet başkanları yer aldı.

Toplantıda, TÜRKSOY’un 2025 faaliyet raporu sunulurken Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan ve Türkiye heyet başkanları değerlendirmelerini paylaştı. Gündemde Türk dünyası arasındaki kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak mirasın tanıtılması ve önümüzdeki dönem planları vardı.

Kayseri'nin 2027 programı ve gençlik odaklı öneriler:

Büyükkılıç, "Kayseri 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" başlıklı sunumunda, kentte planlanan kültür ve eğitim faaliyetleri, uluslararası festivaller ile iş birliği projeleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Sunumda, Kayseri’nin tarihî ve kültürel mirasının Türk dünyasıyla buluşturulması hedefi ön plana çıktı.

Başkan Büyükkılıç, misafirperverlikleri nedeniyle Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov ve Andican yetkililerine teşekkür etti; ayrıca Kayseri’nin elde ettiği unvana katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile TÜRKSOY yetkililerine şükranlarını iletti.

Büyükkılıç, gençlere yönelik somut hedefler ortaya koydu: Kayseri’de Türk devletlerinden daha fazla öğrencinin eğitim almasını istemek ve gençlerin karşılıklı tanışma fırsatlarını artırmak. Konuşmasında, "Kayseri’miz kültürün başkenti, Kayseri’miz samimiyetin ve fedakârlığın başkenti" ifadelerini kullandı ve "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri’mizin kapıları Türk dünyamızın tüm kardeşlerine, tüm ülkelerine, özelde de gençlerine açıktır" diyerek davetini yineledi.

Sunumda ayrıca Kayseri’nin Danişmentliler’den Selçuklu’ya, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan medeniyet mirası; Kapuzbaşı Şelaleleri başta olmak üzere doğal değerleri ve kentin zengin mutfak kültürü vurgulandı. Bu kültürel unsurların 2027 programına entegre edileceği ve uluslararası etkinliklerle öne çıkarılacağı belirtildi.

Protokol ve kapanış:

Toplantının kapanış bölümünde Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov değerlendirmelerde bulundu. TÜRKSOY Daimi Konseyi 43. Dönem Toplantısı Nihai Protokolü, üye ülke heyet başkanları tarafından imzalandı; imza töreni ve toplu hatıra fotoğrafı ile etkinlik sona erdi.

Toplantı sonrası basına konuşan Başkan Büyükkılıç, Andican’da gösterilen sıcak ilgi ve ev sahipliği için tekrar teşekkür ederek, Kayseri’nin 2027 yılı boyunca Türk dünyasının önemli kültür ve sanat buluşma noktalarından biri olmasını hedeflediklerini söyledi. Kurum ve kuruluşlarla dayanışma içinde kenti tanıtmaya hazır olduklarını belirten Büyükkılıç, gençlerin Anadolu irfanı ve kültürüyle buluşmasının önemine vurgu yaptı.

Toplantı, Türk dünyası ülkeleri arasındaki kültürel dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi; Kayseri’nin 2027 programının uluslararası katılımla hayata geçirilmesine yönelik hazırlıklar üzerinde mutabakat sağlandı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; ÖZBEKİSTAN'IN ANDİCAN ŞEHRİNDE DÜZENLENEN TÜRK KÜLTÜR VE SANATLARI ORTAK YÖNETİMİ (TÜRKSOY) DAİMİ KONSEYİ 43. DÖNEM TOPLANTISI'NA KATILDI.