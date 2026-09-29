masak tarafından incelenecek iddialar: mhk soruşturmasının ilk şikayetini veren avukatın değerlendirmesi

MHK soruşturması ve Antalya’ya sunulan ilk şikayet

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile bazı sorumlular hakkında hazırlanan ilk şikayet dilekçesini 2025 yılının eylül ayında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim eden Avukat Halil İbrahim Atabay, yürütülen soruşturmanın kapsamı ve olası yeni adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atabay, özellikle Ahmet Şahin merkezli bir parasal trafik iddiasının MASAK tarafından araştırılacağını belirtti.

şikayetlerin odağı ve teslim edilen belgeler:

Atabay, MHK içinde hakem atamaları ve klasman yükseltmelerine ilişkin usulsüzlük iddialarının; sınav sorularının önceden bazı adaylara verilmesi, hakem değerlendirmelerinin usule aykırı yapılması ve bu süreçlerin PMİK üyeleri başta olmak üzere belirli kişiler tarafından şekillendirildiği yönünde olduğunu söyledi. Elinde bulunan tüm bilgi ve belgeleri bizzat Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim ettiklerini ifade eden Atabay, bu şikayetin geçen sene dokuzuncu ayda yapıldığını ve dosyada çok sayıda ifadenin yer aldığını aktardı.

gözaltılar, 8 Mart vakaları ve tahkim süreçleri:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski üye Yunus Yıldırım, MHK üyesi Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif yer aldı. Atabay, 8 Mart 2022 tarihindeki MHK kararıyla görevlerine son verilen hakemlerin savunuculuğunu üstlendiğini, önceki tahkim davalarını kazandığını ve yeni süreçte yine tahkime müdahaleler olduğuna dair kanaatlerini dile getirdi. Atabay, söz konusu uygulamalar nedeniyle haksız yere tasfiye edilenlerin değil, asıl itibarı zedeleyenlerin bu kişiler olduğunun ortaya çıktığını belirtti ve bunun önemine vurgu yaptı.

hts kayıtları, baskı ve tanık ifadeleri:

Atabay, bazı hakemlerin seminerlerde ve özel görüşmelerde MHK tarafından "HTS kayıtların elimizde; kimlerle görüştüğüne dikkat et" şeklinde ikaz edilip baskı altına alındığını iddia etti. Bu tür beyanların yargılama sırasında tanık ifadeleriyle belgeleneceğini, birçok hakemin korktuğu için konuşamadığını, ancak davanın ilerlemesiyle birlikte aktif hakemlerin dosyada yer alacağını ve daha fazla bilginin gün yüzüne çıkacağını söyledi.

ali tuna iddiası ve evrakta sahtecilik suçlaması:

Atabay, olaydaki tetikleyici başvurulardan birinin Ali Tuna üzerinden olduğunu, bir otel kaydı meselesinin reddedilmesi sonrası Tuna’ya maç verilmeyip yazılı sınavdan düşük not verildiği iddiası ve sonrasında klasmanının düşürüldüğünü anlattı. Tuna’nın sınav kağıdının kendisine ait olmadığını öne sürerek yaptığı "evrakta sahtecilik" suç duyurusunun soruşturmayı tetiklediğini belirtti.

para trafiği iddiası ve beklenen adımlar:

Atabay, gözaltına alınan 7 kişiden sonra bir "ikinci dalga" operasyon beklentisini dile getirerek, "Sanırım oraya ilişkin araştırma devam ediyor. Çünkü Ahmet Şahin özelinde bir parasal anlamda trafik, MASAK tarafından araştırılacaktır" dedi. Atabay, en zayıf halkanın konuşmasıyla tüm yapının çökeceği değerlendirmesini paylaştı.

tutukluluk öngörüsü ve delil beklentisi:

Eski hakem ve avukat Atabay, soruşturmada "tutukluluk" beklentisinde olduğunu ifade etti. Ali Tuna’nın sınav kağıdına ilişkin kriminal raporun olduğunu, bu tür raporların "resmi evrakta sahtecilik" iddialarını güçlendirdiğini belirtti. Ayrıca Atabay, Ferhat Gündoğdu ve diğer MHK üyelerinin el yazısı ve imza örneklerinin alınması gerektiğini, imza sahibinin tespitinin soruşturma açısından belirleyici olacağını vurguladı.

Atabay, soruşturmanın ilerlemesiyle dosyadaki tanık ifadeleri ve delillerin daha fazla açığa çıkacağını, bunun hakemler üzerindeki baskıyı azaltarak daha bağımsız maç yönetimine katkı vereceğini söyledi.

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU