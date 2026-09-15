Dolar 48,6372 +0,03%
Euro 56,2031 +0,11%
Bist 14.009,98 -1,59%
Altın Gram 6.778,42 -0,39%
EUR/USD 1,1551 -0,05%
Brent Petrol 102,34 +1,34%
--°

Beşiktaş Marsilya sınavına taktik ve kondisyona ağırlık vererek hazırlandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya randevusuna BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyon, 5'e2 ve duran top çalışmalarıyla hazırlandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş Marsilya sınavına taktik ve kondisyona ağırlık vererek hazırlandı

hazırlıkların içeriği:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında karşılaşacağı Marsilya sınavı öncesinde bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyon ve taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.

Antrenman, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde ısınma koşularıyla başladı. Oyuncular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmaları ile dar alanlardaki top hakimiyetini pekiştirdi.

darbeler ve duran toplar:

İdman çift kale maç ve dar alanda yapılan oyunlarla sürdü; son bölümde takımlar duran top organizasyonları üzerinde çalıştı. Antrenman, takımın maçtaki savunma ve hücum tekrarlarını güçlendirmeye yönelik olarak planlandı.

yarınki program ve basın etkinlikleri:

Siyah-beyazlı ekip çalışmalarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak; ilk 15 dakikası basına açık olacak. Aynı gün teknik direktör Vincenzo Italiano ile sağ bek Amir Murillo saat 14.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ İLK HAFTA MAÇINDA MARSİLYA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA, BU...

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ İLK HAFTA MAÇINDA MARSİLYA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA, BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gebze Belediyespor'a deneyimli hücum silahı: Marek Sotola kadroya katıldı
images

İlhan Palut'la yoğun tempo: Konyaspor kasımpaşa randevusuna hazırlanıyor
images

Bahçeşehir Koleji yeni sezona eurocup hedefiyle giriyor
images

Kayseri'de spor 2026 hedefleriyle şekilleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Boş sandığı araca ateş eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Pervari'de kaybolan zihinsel engelli vatandaş ekiplerin çalışmasıyla kayalıklarda sağ bulundu

Şirketler tedarikçi günlerinde alıcılarla doğrudan temas kurdu

Kadın kooperatiflerine yeni pazar kanalları ve kapsamlı destekler geliyor

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi