İlhan Palut'la yoğun tempo: Konyaspor kasımpaşa randevusuna hazırlanıyor

hazırlıklar sahada ve salonda yoğunlaştı:

Konyaspor, Süper Lig’in 6. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesi çalışmalarını sürdürdü. 18 Eylül Cuma günü deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesi antrenmanlar, Murat Kurum Tesislerinde yapıldı.

Çalışmayı Teknik Direktör İlhan Palut yönetti. Yeşil-beyazlı ekipte antrenman programı, oyuncuların fiziksel hazırlığını korumaya ve maç taktiğine odaklanmaya yönelik olarak planlandı.

antrenmanın içeriği:

Idman, salonda yapılan ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından sahada savunma-hücum organizasyonlarına yönelik bölümler uygulanırken, antrenman koşu ve topla oyun etaplarıyla tamamlandı. Eğitim içeriği, takımın hem disiplinini hem de maç ritmini korumaya hizmet etti.

gelecek idman:

Yeşil-beyazlı ekip, maç hazırlıklarını sürdürmek için programı aksatmadan devam ettirecek. Takımın bir sonraki çalışması, haber ajansına yapılan duyuruya göre yarın saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

KONYASPOR, 18 EYLÜL CUMA GÜNÜ KASIMPAŞA İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI 6. HAFTA AÇILIŞ MAÇININ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.