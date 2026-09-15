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Metin Şahin dünya taekwondo olağanüstü kurul toplantısında Türkiye'yi temsil etti

Dünya Taekwondo üyesi Prof. Dr. Metin Şahin, Chuncheon'daki olağanüstü kurulda Türkiye'yi temsil etti; Antalya 2028 poomsae ev sahipliğine seçildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 17:23

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Metin Şahin dünya taekwondo olağanüstü kurul toplantısında Türkiye'yi temsil etti

Metin Şahin'in toplantıya katılımı

Prof. Dr. Metin Şahin, Dünya Taekwondo Olağanüstü Kurul Toplantısı için Güney Kore'nin Chuncheon kentinde bulundu. Toplantıya, Şahin'e eşlik eden WT Denetçisi Ali Sağırkaya ile birlikte katıldı. Organizasyon, 2026 Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası öncesinde gerçekleştirilen kritik bir değerlendirme toplantısı olarak planlandı.

Toplantıda alınan ana kararlar:

Toplantıda Dünya Taekwondo Başkanı Dr. Chungwon Choue tarafından Taşkent, Tayyuan, Roma ve Muju'da düzenlenen şampiyona ve Grand Prix organizasyonlarının başarıyla tamamlandığına dair rapor sunuldu. Kurul üyeleri arasında yapılan oylama sonucunda 2028 Dünya Poomsae Şampiyonasının ev sahipliğinin Antalya'ya verilmesi oybirliğiyle onaylandı; Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun aday dosyası kabul edildi.

Gündem: yönetişim, teknoloji ve danışman atamaları:

Gündemde ayrıca Dünya Taekwondo'nun kurumsal yönetişim süreçleri, uluslararası spor camiasındaki güncel gelişmeler ve sporun geleceğine yönelik teknolojik yatırımlar değerlendirildi. Kurul, Smart PSS Sistemi ve global yönetim platformu güncellemeleri gibi teknolojik adımların önemini vurguladı. Uzun yıllar görev yapan eski üyeler Anatoly Terekhov ve Jesus Castellanos Pueblas ise Kurul Kıdemli Danışmanlığına atanarak görev takibi ve deneyim aktarımı kararı alındı.

Toplantı, Meksika'da taekwondonun öncülerinden sayılan merhum Grandmaster Dai-won Moon anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. Bu jest, kurulun uluslararası toplum içindeki bağlarını ve geçmişe dönük saygısını gösterdi.

Konuya ilişkin değerlendirmesinde Prof. Dr. Metin Şahin, Dünya Taekwondo'nun en üst karar organında Türkiye'yi temsil etmenin kendisi için hem sorumluluk hem de gurur kaynağı olduğunu belirtti; alınan kararların dünya taekwondosunun gelişimine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Hatırlatmak gerekirse, 2026 Dünya Taekwondo Poomsae Şampiyonası 16-20 Eylül tarihleri arasında Chuncheon'da gerçekleştirilecek.

METİN ŞAHİN, DÜNYA TAEKWONDO OLAĞANÜSTÜ KURUL TOPLANTISI&#039;NDA TÜRK TAEKWONDOSU&#039;NU TEMSİL...

METİN ŞAHİN, DÜNYA TAEKWONDO OLAĞANÜSTÜ KURUL TOPLANTISI'NDA TÜRK TAEKWONDOSU'NU TEMSİL ETTİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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