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Bahçeşehir Koleji yeni sezona eurocup hedefiyle giriyor

Bahçeşehir Koleji medya gününde EuroCup şampiyonluğu ve EuroLeague düzeyinde kadro hedefini açıkladı; Djordjevic liderliğinde sezon planları paylaşıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bahçeşehir Koleji yeni sezona eurocup hedefiyle giriyor

medya günü: sezon hedefleri ve kadro değerlendirmesi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen medya gününde Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, yeni sezon öncesi hedeflerini ve yapılanma sürecini basınla paylaştı. Toplantıda Başkan Begüm Yücel, Başantrenör Aleksandar Djordjevic ile oyuncular Tyler Cavanaugh ve Kenan Sipahi yer aldı. Kulüp, hem Basketbol Süper Ligi hem de BKT EuroCup sahnesinde iddialı bir sezon geçirmek niyetinde olduğunu tekrar vurguladı.

başkanın mesajı:

Begüm Yücel, kurulan kadronun EuroLeague kalitesinde olduğunu belirterek söz verdikleri yapılanmayı tamamladıklarını ifade etti. Yücel, onuncu sezonlarını geride bırakırken hedeflerinin EuroCup'ı kazanıp bir üst lige çıkmak olduğunu ve bu doğrultuda yapılanmanın temel taşının Djordjevic olduğunu aktardı. Başkan, önceki sezonlarda kadroların güçlü olmasına rağmen koça yeterince yatırım yapılmadığını, bu sezonsa önceliğin koç olduğu yeni bir yaklaşım benimsediklerini dile getirdi. Ayrıca geçen sezon EuroCup'ta yaşanan çekişmeli eşleşmelere saygı duyduklarını ve Beşiktaş'a bundan sonraki başarılarda iyi dilekler sunduklarını kaydetti.

koç ve oyuncuların hedefleri:

Aleksandar Djordjevic, kulübün hedeflerini sahiplenerek hem ligde hem Avrupa'da yarışmacı bir takım oluşturma amacını vurguladı. Djordjevic, sezona iyi başlamak gerektiğini, bunun fiziksel ve mental açıdan yoğun bir süreç gerektirdiğini söyledi ve takımını sürekli gelişime odakladığını belirtti. Antrenör, kişisel misyonunun şampiyonluk hedefi olduğunu ve oyuncularını da bu amaca yönlendirdiğini ifade etti.

Kenan Sipahi ise kamp sürecinin yoğun geçtiğini, milli takım dönüşü kadroya katılanlarla birlikte takım kimyasının oturmaya başladığını anlattı. Sipahi, takımdaki oyuncuların Avrupa deneyimine sahip olduğuna dikkat çekti ve öncelikli hedeflerinin EuroCup'ta finale kalmak, ardından kupayı kaldırmak olduğunu söyledi. Ayrıca ligde geniş bir rotasyona sahip olduklarını ve yerli oyuncuların da rol alacağını belirtti.

Tyler Cavanaugh da takımın hazırlık maçlarında olumlu performans gösterdiğini ve hedefin baştan beri net olduğunu ifade etti. Cavanaugh, organizasyonun yapılanması ve getirdiği oyuncuların takım yapısına katkısına vurgu yaptı ve sezon boyunca bu hedef doğrultusunda çalışacaklarını belirtti.

kamp, uyum ve beklentiler:

Medya gününde ortak vurgu, takıma sonradan katılan oyunculara rağmen uyum sürecinin iyi geçtiği oldu. Kamp döneminde fiziksel hazırlığın yoğunluğu ve lig ile Avrupa maçlarının gerektirdiği mental dayanıklılık öne çıktı. Kulüp yetkilileri ve teknik ekip, sakatlıksız bir sezon geçirmeyi ve süreç içinde adım adım ilerleyerek sezon sonu hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Toplantı, kulübün yönetimden teknik ekibe ve oyunculara kadar hedefleri netleştirdiği, EuroCup şampiyonluğu ve bir üst seviyede rekabet etme arzusunu tüm paydaşlara gösterdiği bir adım olarak değerlendirildi. Bahçeşehir Koleji, yeni sezonda hem yerel ligde hem Avrupa sahnesinde iddialı bir rota izlemeye kararlı görünüyor.

Bu sezon BKT EuroCup ve Basketbol Süper Ligi&#039;nde mücadele edecek Bahçeşehir Koleji Basketbol...

Bu sezon BKT EuroCup ve Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nda yeni sezon öncesi medya günü gerçekleştirildi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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