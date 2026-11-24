antrenman detayları:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşmadan önce hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı ekip, idmanı BJK Nevzat Demir Tesislerinde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Oyuncuların erken tempoya alışması için gerçekleştirilen ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı; çalışma yoğunluğu kondisyon ve reaksiyon geliştirme üzerine kuruldu.

Seansın ilerleyen bölümünde takım, dar alanda oynanan çift kale maç ile taktik uygulamalar üzerinde durdu. Antrenman, hücum bitirişleri için yapılan kapsamlı şut çalışması ile noktalandı.

basına açık idman ve yolculuk:

Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva maçı öncesi son antrenmanını yarın saat 11.00'de yapacak; idmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Bu uygulama, takımın son rötuşlarını kamuoyuyla paylaşması için planlandı.

Antrenmanın tamamlanmasının ardından siyah-beyazlı ekip, saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçak ile Gürcistan'ın Batum kentine hareket edecek. Teknik ekip ve oyuncular, hazırlık kampını orada tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ’NİN 5. HAFTASINDA HAPOEL BEER-SHEVA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.