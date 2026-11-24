Trabzonspor son hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda karşılaşacağı CSKA Sofya maçı için antrenmanlarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen idman, takımın hazırlık tempoyu koruduğunu gösterdi.

Antrenmanın içeriği:

Seans, yoğun ısınma çalışmasıyla başladı. Oyuncular daha sonra rondo ve dar alanda oyun çalışmalarıyla pas, baskı ve hızlı oyun uygulamalarına ağırlık verdi. Antrenman, maç öncesi taktik ve ritim arayışına yönelik planlı bir yapı izledi.

Son idman stadyumda:

Bordo-mavililer, CSKA Sofya karşılaşması öncesindeki hazırlıkları yarın saat 19.00'da maçın oynanacağı Bulgarska Armiya Stadyumu'nda gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Teknik heyetin planı, stadyum idmanı ile oyuncuların zemine ve atmosfer koşullarına alışmasını sağlamak üzerine kurulu.

BORDO-MAVİLİLER, UEFA KONFERANS LİGİ'NDE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI CSKA SOFYA KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA THOMAS REİS YÖNETİMİNDE DEVAM ETTİ.