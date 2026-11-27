Beşiktaş Batum'dan döndü:

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında güvenlik gerekçesiyle Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan ve Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kafile yurda döndü. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda basın mensuplarına maçta yaşananlar ve UEFA tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

maçın seyri ve taraftar desteği:

Özen, Batum'a hem gidiş hem dönüşte zorlu bir seyahat yaşandığını belirterek karşılaşmanın bir bölümünün oynanmadığını ve sonrasında durumun toparlandığını söyledi. "Emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor. Türkiye’den çok yoğun bir ilgi oldu. Hem devlet katında hem tüm yurttaşlar, halkımız çok büyük destek verdiler. Onların manevi gücünü de oyuncularımız hissettiler. Herkese teşekkür etmek isteriz" ifadelerini kullandı. Bu vurgular, kulübün aldığı destek ve oyuncuların morali açısından öne çıktı.

UEFA soruşturması ve yerel yetkililer:

Özen, UEFA soruşturmasına dair süreci de anlattı: "Elde ettiğimiz bütün dokümanları ve görüntüleri ilettik. Bizim hukuk kurulu da değerlendirmeye aldı. Oradaki UEFA yetkilileriyle de görüşme yaptık." Süreçle ilgili beklentileri sınırlı tutan Özen, "Çok büyük bir şey beklemiyoruz" diyerek değerlendirmesini paylaştı. Ayrıca, olaylarda orantısız güç kullanılan tarafın Beşiktaş taraftarları olduğunu vurgulayarak bunun lehlerine bir durum oluşturduğunu belirtti. Özen, yerel güvenlik güçlerinden beklentilerinin tam karşılanmadığını da ifade etti: "Yerel kollukta bize çok yardımcı olamadı. Emniyet müdürü çok yardımcı oldu ama geriye kalan yerel makamlardan yeteri kadar destek alamadık."

Galatasaray derbisi sorusu:

Basın mensuplarının "Galatasaray derbisinin ertelenmesi için başvuru yapacak mısınız?" sorusuna Özen net cevap verdi: "O konuyu düşünmedik, düşünmek de istemiyoruz. Bahane yok, devam."

Özen, maç öncesi dile getirdiği "Bahanesi olan gönülsüzler değil, hikayesi olan kahramanlar görüyorum" sözlerine atıfta bulunarak oyuncuların ve taraftarların cesaretini övdü: "Kimse bir bahanenin arkasına saklanmadı. Cesareti, yüreklerini ortaya koydular. İşi gördüler. Ülkeyi de kulübü de çok iyi temsil ettiler. Onların hakkı ödenmez." Bu değerlendirme, kulübün Batum'daki sınavı sportif ve itibar açısından olumlu kapatma isteğini yansıtıyor.

ÖZEN, "KİMSE BİR BAHANENİN ARKASINA SAKLANMADI. CESARETİ, YÜREKLERİNİ ORTAYA KOYDULAR. İŞİ GÖRDÜLER. ÜLKEYİ DE KULÜBÜ DE ÇOK İYİ TEMSİL ETTİLER. ONLARIN HAKKI ÖDENMEZ" DEĞERLENDİRMESİNDE BULUNDU.