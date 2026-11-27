Sivasspor son idmanla Bodrum FK randevusuna hazır
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
antrenmanın içeriği:
Antrenman, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde sahada başladı. Isınma hareketlerinin ardından futbolcular pas çalışması yaptı; ilerleyen bölümde dar alan oyunları ve taktiksel çalışmalarla maç temposuna hazırlık yapıldı.
maç takvimi ve yer:
Karşılaşma, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele, Trendyol 1. Lig 16. hafta programı kapsamında gerçekleşecek.
SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 16. HAFTASINDA SAHASINDA BODRUM FK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!