osman Şimşek finalde rakibini geçerek kürsünün zirvesine çıktı:

Denizlili milli güreşçi Osman Şimşek, Ermenistan'ın Tsaghkadzor kentinde 25 Kasım-01 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 92 kg grekoromen kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Kategorisinde ilk üç turu galibiyetle geçirerek finale yükselen Şimşek, finalde karşılaştığı Rus rakibini mağlup edip altın madalyanın sahibi oldu.

şampiyonanın genel tablosu:

Turnuvada milli takım başarılı bir performans sergiledi; sporcular toplam 9 altın, 9 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 21 madalya kazandı. Ayrıca U17 ve U20 kategorilerinde Türkiye takım halinde Avrupa şampiyonu ilan edildi.

hazırlık ve tebrikler:

Şimşek, mücadeleye Denizli Sporcu Eğitim Merkezi'nde hazırlanırken, Yurdum Spor Kulübü adına mindere çıktı. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan milli sporcuyu Avrupa şampiyonluğu dolayısıyla tebrik etti. Erdoğan, Şimşek'in disiplinli çalışmasının karşılığını aldığını vurgulayarak, başarının elde edilmesinde emeği geçen antrenörleri de kutladı.

Osman Şimşek'in kürsüye çıkışı, hem Denizli hem de Türkiye adına işitme engelliler sporunda kaydedilen önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

DENİZLİLİ MİLLİ GÜREŞÇİ OSMAN ŞİMŞEK, ERMENİSTAN’DA DÜZENLENEN AVRUPA İŞİTME ENGELLİLER GÜREŞ ŞAMPİYONASINDA 92 KG GREKOROMEN AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU