Beşiktaş'ta çok sayıda futbolcu ilk kez Galatasaray karşısına çıkma ihtimaliyle sahaya çıkacak

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçı, siyah-beyazlı takımda çok sayıda oyuncu için bir ilki beraberinde getirebilir. Eğer teknik ekip bu isimlere şans verirse, toplam 11 futbolcu sarı-kırmızılılara karşı ilk derbi tecrübelerini yaşayacak.

İlk kez derbi heyecanı yaşayacaklar:

Sezon başında kadroya katılan Fabio Miretti, Doğan Alemdar ve Ümit Akdağ ile geçen sezon kadroda olmalarına rağmen derbilerde görev almayan Taylan Bulut ve Yasin Özcan, Galatasaray karşısında forma giymeleri halinde ilk kez bu atmosferi tadacaklar. Bu beş oyuncunun sahadaki rolü, maçın temposu ve takım dengeleri üzerinde doğrudan etkili olabilecek.

Galatasaray'a ilk çıkabilecek diğer isimler:

Daha önce sezonun Fenerbahçe derbisinde görev alan Leandro Trossard, Dusan Vlahovic, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Alexander Nübel ve Kassoum Ouattara ise teknik ekibin tercihine bağlı olarak ilk kez Galatasaray derbisinde forma giyebilirler. Bu oyuncuların derbi tecrübesi takımın saha içi karar alma süreçlerinde belirleyici olacaktır.

Ayrıca takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano da Galatasaray karşısında ilk sınavını verecek. Italiano, çıktığı ilk derbide ligin 4. haftasında Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başarmıştı; şimdi gözler onun Galatasaray'a karşı nasıl bir taktiksel plan uygulayacağına çevrildi.

LEANDRO TROSSARD