Genç satranççılar Bolvadin'de finale yükseldi

Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde düzenlenen satranç turnuvasının ilkokul kategorisinde yarı final müsabakaları tamamlandı. Turnuva, İhsaniye'deki saldırıda hayatını kaybeden öğretmenler Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'nin anılarına ithaf edildi.

anma ve destek:

Yarı final müsabakalarında heyecanlı karşılaşmalar yaşandı. Salonda, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş ile şube müdürleri Turgut Karakuş ve Hasan Çağlar de bulunarak öğrencilere başarı dileklerini iletti ve maçları yakından takip etti.

finalistler ve dereceye girenler:

Yapılan müsabakaların ardından Cirit Şehit Ali Duman İlkokulu öğrencisi Amine Evra Soyluğan ile Kocatepe İlkokulu öğrencisi Cemil Nurbaş turnuvada finale yükseldi. Ceylan Emet İlkokulu öğrencisi Musa Yiğit Bulgurcu ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Turnuvanın ilkokul ayağında ortaya konan performans ve centilmence geçen karşılaşmalar, organizasyonun amaçlarına uygun olarak hem rekabet hem de anma değeri taşıdı. Finale kalan sporcuların başarıları ilçe çapında takdir topladı.

BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN İLÇE GENELİ SATRANÇ TURNUVASININ İLKOKUL KATEGORİSİNDE YARI FİNAL MÜSABAKALARI TAMAMLANDI.