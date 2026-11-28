Tüpraş Stadyumu'nda 11. randevu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray pazartesi günü derbide kozlarını paylaşacak. 2016 nisanında açılan Tüpraş Stadyumu'nda iki ekip şimdiye dek 10 kez karşılaştı; bu müsabakalarda siyah-beyazlılar 7, sarı-kırmızılılar 2 galip geldi, 1 maç berabere tamamlandı. Gollerde ise Kartal 16, Aslan 7 ile karşılık verdi.

tüpraş'taki geçmiş:

Yeni statta oynanan ilk derbi 24 Eylül 2016'da 2-2 sona erdi. Geçen sezon burada oynanan maçtan ise Galatasaray 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Genel tablo Beşiktaş'ın bu sahadaki üstünlüğünü işaret ediyor.

maçların kronolojisi:

24.09.2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2 (Lig)

02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)

02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)

03.03.2024 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)

29.03.2025 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

7.03.2026 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)

BEŞİKTAŞ İLE GALATASARAY, 2016 YILININ NİSAN AYINDA AÇILAN TÜPRAŞ STADYUMU'NDA 10 KEZ KARŞILAŞTI. (ARŞİV)